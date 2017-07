Trump starter gransking av påstått valgfusk

President Donald Trump har startet en omstridt gransking av udokumenterte påstander om valgfusk i USA.

– Hver gang valgfusk skjer, slettes en stemme fra en lovlig borger, og demokratiet undergraves, sa Trump onsdag.

Talen markerte begynnelsen på arbeidet til en kommisjon som skal granske påstandene om valgfusk. Kommisjonen ble utpekt etter at Trump i november hevdet at han hadde fått et flertall av stemmene i presidentvalget hvis det ikke var for valgfusk.

Nekter å samarbeide

Trump la ikke fram dokumentasjon for påstanden, og de fleste eksperter mener valgfusk er et lite problem i USA. Hillary Clinton fikk flest stemmer i valget, men på grunn av valgmanns-ordningen i USA ble Trump likevel president.

Amerikanske borgerrettsaktivister mener hensikten med Trumps gransking i virkeligheten er å gjøre det vanskeligere for fattige og svarte å stemme. Flere delstater har nektet å oppgi informasjon om velgere som den nye kommisjonen har bedt om.

Russland-etterforskning

Etterretningsorganisasjoner i USA mener Russland sto bak en omfattende kampanje for å hjelpe Trump i presidentvalget i fjor. Én av metodene skal ha vært dataangrep mot Demokratene og lekking av informasjon som var politisk skadelig for Clinton.

FBI er i gang med en etterforskning for å finne ut om noen av Trumps medarbeidere samarbeidet med russerne. Det er ikke funnet noen bevis for at Russland bidro til valgfusk i USA for å hjelpe Trump.

