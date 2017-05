Trump taler i Saudi- Arabia: - Vi må sammen knuse ekstremisme

ANNONSE

President Donald Trump startet med å hylle Saudi-Arabia for den måten har blitt tatt imot, og snakker varmt om hvordan dette er begynnelsen på et nytt og godt partnerskap mellom de to nasjonene.

Han gikk på talerstolen før kong Salman, som benyttet anledningen til å kritisere erkerivalen Iran, som han anklager for å stå i spissen for global terrorisme. Salman lovet videre å eliminere den ytterliggående islamistgruppa IS.

- Ikke her for å belære noen



Talen om islam holdes for over over 50 stat- og regjeringsledere blant publikum. Trump påpeker at han ikke er i Saudi-Arabia for å belære dem om deres religion eller livsstil.

– USA er en suveren stat, og vår første prioritet er alltid sikkerheten og tryggheten til våre folk. Men vi er ikke her for å belære noen, vi er ikke her for å fortelle folk hvordan man skal oppføre seg eller praktisere religion, sier Trump.

I en kunngjøring fortalte Trump at det nå skal åpnes et nytt globalt senter i Saudi-Arabia for å kjempe mot ekstremister.

- Nærmest ingen land i verden slipper unna terrorisme slik vi har sett i Amerika, Europa, Sør-Amerika, Asia og Afrika. Men ingen har blitt rammet hardere enn muslimene selv, sier Trump og legger til:

– Dette er en kamp mellom barbariske kriminelle som prøver å utslette menneskeliv, og anstendige mennesker fra alle religioner som prøver å beskytte dem, sa den amerikanske presidenten videre.

Trump framholdt videre at han har med seg et budskap om «vennskap, håp og kjærlighet» fra USA.

Krever full boikott av Iran



På slutten av talen anklaget Trump Iran for å spre terror og ber om full boikott av landet.

– Alle land må isolere dem, sa Trump under en tale på et arabisk toppmøte i Riyadh søndag.

– Iran finansierer våpen og trener terrorister, ondsinnede og andre ekstremistgrupper som sprer ødeleggelse og kaos i hele regionen, fra Libanon til Irak og Jemen, sa Trump.

Han understreket videre at det er det iranske folk som må lide mest for dette.

– De har måttet leve med undertrykkelse og fortvilelse under sine lederes hensynsløse jakt på konflikt og terror, sa han.

Sunnimuslimske Saudi-Arabia, som var vertskap for toppmøtet, anklages selv for å finansiere opprørs- og terroristgrupper, blant annet i Syria.

Ledelsen i Riyadh har lenge anklaget sjiamuslimske Iran for å spre uro i regionen, blant annet i Jemen, der Saudi-Arabia anklager iranerne for å støtte Houthi-opprørerne, som saudiaraberne selv har gått til krig mot.

Næringsavtaler verdt 3.000 milliarder kroner



Renessansen i det nære forholdet mellom Saudi-Arabia og USA ble et faktum da den saudiarabiske utenriksministeren Adel al-Jubeir kunngjorde en lang rekke næringslivsavtaler verdt over 3.000 milliarder kroner.

– Det var en kjempestor dag. Kjempestore investeringer i USA, sa Trump under samtalene med kong Salman.

Kongen og presidenten svingte seg i en tradisjonell sverddans før de rundet av dagen med en statsmiddag til ære for de amerikanske gjestene, inkludert Trumps kone Melania og datteren Trump.

I den kortvarige seansen, som var forbeholdt menn, var presidenten flankert av saudiarabiske dansere i det historiske Murabba-palasset i Riyadh. Med et skinnende sverd i høyre hånd svaiet en smilende Trump fra side til side til trommer og sang.

Problemer på hjemmebane betyr lite



I Saudi-Arabia er man glad for Trumps engasjement for Midtøsten-regionen, etter å ha vært skuffet over det man oppfatter som forgjengeren Barack Obamas mer distanserte linje i favør av Iran.

En statsråd i den saudiarabiske regjeringen slår fast at problemene rundt Donald Trump på hjemmebane ikke har betydning for Saudi-Arabia.

– Definitivt ikke. Vårt forhold er med USA og landet har i dag en flott ledelse. Vi er svært oppmuntret av posisjonen som Trump-administrasjon en har tatt, sier energi-, industri- og oljeminister Khalid al-Falih til AFP på sidelinjene av den hektiske møtevirksomheten i Riyadh søndag.