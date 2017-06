TRUMP OM NORD-KOREA: President Donald Trump møtte Sør-Koreas president Moon Jae-in i Det hvite hus i Washington fredag 30. juni. Foto: Evan Vucci (AP)

Trump: Tålmodigheten med Nord-Korea er over

USAs president Donald Trump slår fast at tiden for å være tålmodige med Nord-Korea er over, etter å ha møtt Sør-Koreas Moon Jae-In.