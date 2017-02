Trump til krig mot menneskehandel

ANNONSE

NEW YORK (Nettavisen): - Det er øyeblikk hvor det er helt uutholdelig. De synene som dukker opp i hodet mitt, er grusomme, forteller Jennifer Say i et intervju med 11Alive.

Hennes datter Alexis (22) har vært savnet siden hun forsvant fra et sykehus i Miami 23. januar. Moren frykter at hun er blitt et offer for menneskehandel. Dette er også en teori myndighetene arbeider etter.

Familien har opprettet en nettside for å få oppmerksomhet rundt forsvinningen, slik at Alexis forhåpentlig kommer til rette i god behold.

Over 50 ofre funnet

Menneskehandel er et stort problem. Nylig ble 474 mennesker ifølge Reuters arrestert i et raid mot menneskehandel i California, hvor over 50 ofre ble løslatt fra fangenskap, inkludert 28 barn, samt 27 voksne som hadde blitt tvunget inn i prostitusjon.

Den internasjonale arbeidsorganisasjonen uttalte i 2012 at det da var rundt 20,9 millioner ofre for menneskehandel globalt. I USA rapporteres det om 8042 tilfeller i 2016, en økning på 35 prosent fra 2015, noe som sannsynligvis skyldes økt oppmerksomhet rundt problemet.

PRESIDENT Donald Trumps datter deltok under torsdagens møte. Her håndhilser hun på Gary Haugen, toppsjefen i International Justice Mission, mens president Trump hilser på Holly Gibbs fra Dignity Healths menneskehandelavdeling.

Møtte Trump

Torsdag møtte USAs president Donald Trump organisasjoner som jobber for å få bukt med dette problemet.

- Menneskehandel er grusomt. Dette er et alvorlig problem, en epidemi, og vi skal sette inn store ressurser på å løse dette. Folk er ikke klar over hvor ille det er, både i dette landet og over hele verden, sier Donald Trump fra The Roosevelt Room i Det hvite hus.

Reddet under flytur

Nylig fortalte en flyvertinne ifølge USA Today hvordan hun tenåring ut av menneskehandel gjennom å kommunisere med henne via en beskjed hun la igjen til jenta på toalettet på flyet som var på vei fra Seattle til San Francisco i 2011.

Sheila Frederick la merke til at jenta virket skremt og ukomfortabel, og ikke ville snakke med henne, mens mannen hun reiste sammen med svarte på alle spørsmål flyvertinnen stilte. Da jenta besvarte beskjeden på toalettet med å skrive at hun trengte hjelp, varslet Frederick piloten, som i sin tur varslet politiet.

Mannen ble arrestert da flyet landet.

Nå håper Jennifer Say at det blir et like godt utfall for hennes datter Alexis.