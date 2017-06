USAs president Donald Trump tilbyr seg nå å mekle i Qatar-striden, dagen etter at han sa han står bak utfrysingen av landet, og kort tid etter at han snakket varmt om USAs forhold til Qatar. Bildet er fra et møte mellom Trump og emiren av Qatar 21. mai. Foto: Evan Vucci (AP / NTB scanpix)

Trump tilbyr seg å mekle i Qatar-strid

USAs president Donald Trump har snakket med emiren av Qatar på telefon og tilbyr seg å mekle i konflikten mellom emiratet og nabolandene.