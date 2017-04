Trump tok grep – amerikansk fange løslatt

ANNONSE

NEW YORK (Nettavisen): Uten bevis for at det var begått et lovbrudd, satt Aya Hijazi (30) og hennes ektemann Mohamed Hassanein fengslet i Kairo i Egypt i tre år, skriver The Washington Post.

Hijazi er en amerikansk statsborger, som sammen med sin egyptiske ektemann etablerte et rehabiliteringssenter for gatebarn i den egyptiske hovedstaden som har 18,7 millioner innbyggere dersom man tar med nærområdene.

Diplomatisk skifte

Sammen med fire medarbeidere ble ekteparet fengslet 1. mai 2014 siktet for barnemishandling og menneskehandel, noe både amerikanske myndigheter og menneskerettighetsorganisasjoner avfeide som oppdiktede anklager, skriver The Washington Post.

I nesten tre år ble deres rettsbehandlinger utsatt gang etter gang.

President Barack Obamas administrasjon var ikke i stand til å forhandle fram deres løslatelse.

«Det var ikke før president Donald Trump forbedret USAs diplomatiske forhold til Egypt gjennom å omfavne president Abdel Fatah al-Sissi i Det hvite hus 3. april at Egypt endret holdning», skriver avisen.

Trump hyllet al-Sissis lederskap som «fantastisk» og lovet ham amerikansk støtte.

HJELPEARBEIDEREN Aya Hijazi leser i en bok mens hun sitter fengslet i Egypt. Bildet er tatt 23. mars i år.

Situasjonen kompliseres av at innbyggerne i Egypt under al-Sissi er blitt undertrykket. Titusener av mennesker er blitt fengslet og det rapporteres om brudd på menneskerettighetene, blant annet i form av tortur. Kritikere og politiske motstandere av presidenten forsvinner brått, skriver The Washington Post.

Trump-administrasjonen ser på Egypt som en viktig alliert i kampen mot Den islamske stat (IS), og vurderer ifølge den amerikanske avisen sikkerhetssamarbeid som viktigere enn menneskerettigheter.

PRESIDENT Donald Trump møtte fredag Aya Hijazi i Det hvite hus.

Møtte Trump

Ifølge Det hvite hus har ikke USA tilbudt Egypt noe for løslatelsen av Hijazi, men en talsperson sier at de hadde fått «forsikringer fra høyeste hold om at uansett hva dommen var, ville Egypt bruke sin presidentmakt til å sende henne hjem».

Det hvite hus tolket dette som at Hijazi ville bli benådet etter først å ha blitt dømt, men er positivt overrasket over at løslatelsen kom allerede før rettsbehandlingen.

President Trump skal personlig ha fulgt med på løslatelsen av Hijazi og hennes egyptiske ektemann og deres reise tilbake til USA, skriver The Washington Post. Ekteparet landet på Andrews flybase sent torsdag kveld og møtte president Trump i Washington fredag.