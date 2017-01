Trump trekker paralleller til Nazi-Tyskland

ANNONSE

- Etterretningsbyråene skulle aldri ha tillatt falske nyheter å lekke til offentligheten. Et siste forsøk på å ta meg. Lever vi i Nazi-Tyskland? skriver USAs påtroppende president i en Twitter-melding onsdag.

Trump tas i ed som amerikansk president 20. januar.

Flere internasjonale medier har skrevet at russerne sitter på videoopptak av Trump som kan brukes til å presse ham. Trump har uttalt at dette ikke stemmer og at nyhetsmedier som BuzzFeed har presentert ubekreftede påstander.

Intelligence agencies should never have allowed this fake news to "leak" into the public. One last shot at me.Are we living in Nazi Germany? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 11, 2017

- Jeg vinner valget lett, en stor «bevegelse» bekreftes, og kjeltringaktige motstandere forsøker å så tvil om vår seier gjennom falske nyheter, skriver Trump i den siste tiraden av Twitter-meldinger.

Trump viser til at russerne har avvist at de sitter på sensitiv informasjon om Trump:

- Russland sa akkurat at en uverifisert rapport betalt av politiske motstandere er «komplett og fullstendig fabrikkert - bare tull". Veldig urettferdig! skriver Trump.

Han fortsetter med å gjenta at han ikke har hatt noe med Russland å gjøre, «ikke noen avtaler, ikke noen lån».

BuzzFeed, som omtalte påstandene onsdag, skriver at de skal ha kommet fra en person som hevder å ha jobbet for britisk etterretning. Påstanden var at Russland har kompromitterende informasjon om Trump.

«Disse påstandene er uverifisert og rapporten inneholder feil», skriver BuzzFeed i sin artikkel.