Trump truer «avskummet som lekker» til media – blir avkledd av TV-profil

NEW YORK (Nettavisen): Avgangen til general Michael Flynn fra stillingen som president Donald Trumps rådgiver for nasjonal sikkerhet, har gått alt annet enn smertefritt.

Saken har dominert mediene her i USA denne uka. Den startet med at The Washington Post i forrige uke avslørte at Flynn diskuterte president Barack Obamas sanksjoner mot Russland med den russiske ambassadøren Sergej Kisljak i USA tilbake i desember – noe som kan ha vært ulovlig. Samtidig kom det fram at Flynn hadde løyet om innholdet i denne samtalen overfor visepresident Mike Pence og til det amerikanske folket.

Først kom nyheten om at Flynn trekker seg. Så kom nyheten om at det var Trump som sparket Flynn, at han ikke gikk av på eget initiativ.

- Problemet var utelukkende mangel på tillit. Presidenten konkluderte med at han ikke lenger hadde tillit til sin rådgiver innen nasjonal sikkerhet, uttalte pressesjef Sean Spicer tirsdag.

Selvmotsigende Trump

Onsdag gikk Trump ut mot media under en pressekonferanse, hvor han omtalte Flynn som «en vidunderlig mann» som «ble veldig urettferdig behandlet av de falske mediene».

- Det er veldig urettferdig at han er blitt behandlet sånn på grunn av lekkede dokumenter, sa Trump.

Men det var altså Trump selv som sparket Flynn. Det påpekte også CNN-stjernen Jake Tapper i sin kveldssending her i USA natt til torsdag.

- Det media faktisk gjorde, var å avsløre for nasjonen at general Flynn hadde løyet til nasjonen og til Trump-teamet, inkludert visepresident Pence, da han hevdet at han aldri hadde diskutert Obamas sanksjoner mot Russland med den russiske ambassadøren. President Trump visste dette så tidlig som 26. januar, minst, men han reagerte ikke på det før media avslørte sannheten til dere, og som det viser seg, til visepresident Pence, som ifølge kilder først fikk vite dette gjennom media, oppsummerte Jake Tapper.

Så tok Tapper for seg president Trumps melding på Twitter, hvor han skrev at «Den falske nyhetspressen går amok med sine konspirasjonsteorier og sitt blinde hat. MSNBC og CNN er umulig å se på. Fox & Friends er strålende!».

The fake news media is going crazy with their conspiracy theories and blind hatred. @MSNBC & @CNN are unwatchable. @foxandfriends is great! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 15, 2017

This Russian connection non-sense is merely an attempt to cover-up the many mistakes made in Hillary Clinton's losing campaign. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 15, 2017

The real scandal here is that classified information is illegally given out by "intelligence" like candy. Very un-American! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 15, 2017

Tapper lot ikke Trump slippe unna med enda en anklage om «falsk nyhetspresse», noe Trump har slengt mot mediehus som CNN og The New York Times i lang tid.

Trump gjentok også dette på torsdagens pressekonferanse.

Underveis i torsdagens pressekonferanse konkluderte korrespondent Cordelia Lynch hos Sky News med at Trumps angrep på media savner historisk sidestykke.

- Det hvite hus har kritisert pressen mange ganger tidligere, men denne type angrep på journalister er noe vi aldri tidligere har sett, sier Lynch ifølge Sky News.

Trump: "I can handle a bad story better than anybody as long as it's true." https://t.co/vlkxHu4Smi — Daniella Diaz (@DaniellaMicaela) February 16, 2017

Konspirasjonsteorier

- Dette er ikke konspirasjonsteorier. Det er nyhetssaker med offentlig ansatte som kilder. Konspirasjonsteorier er annerledes. De er usanne, de er rent tøv og nonsens. Hvordan kan jeg illustrere hva en konspirasjonsteori er? spør Tapper retorisk.

Så viser han et innslag hvor Donald Trump anklager faren til Ted Cruz, en av hans motkandidater i nominasjonskampen, for å ha hjulpet Lee Harvey Oswald i drapet av president John F. Kennedy.

- Det er en konspirasjonsteori, fastslår Tapper, som deretter trekker fram enda et eksempel: Donald Trumps påstand om at Barack Obama ikke var født i USA og derfor ikke var lovlig valgt som president.

- Dette er konspirasjonsteorier. Det vi presenterer, er fakta, fastslått av nåværende og tidligere ansatte i amerikansk etterretning, sa Tapper.

Deretter viste CNN-profilen et innslag fra onsdagens pressekonferanse med Trump i Washington, der han gikk til angrep på disse lekkasjene fra etterretningsbyråene – noe han selvfølgelig ikke ville gjort dersom det var «falske nyheter».

- Informasjon blir lekket, dokumenter blir lekket. Det er en kriminell handling, sa Trump.

- Rampelyset er omsider plassert på avskummet som lekker. De vil bli tatt! postet han på Twitter.

The spotlight has finally been put on the low-life leakers! They will be caught! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 16, 2017

Vil granske lekkasjene, ikke Flynn

Jake Tapper avsluttet innslaget med å påpeke at selv om president Donald Trump ikke liker lekkasjer, brukte han selv lekkasjer gang etter gang under valgkampen, for eksempel fra Wikileaks.

Nå ønsker Trump å ta tak i lekkasjene. Det vil også formann Jason Chaffetz i kontrollkomiteen i Representantenes Hus.

Chaffetz er blitt oppfordret til å sette i gang en høring for å avdekke hvorvidt general Flynn brøt loven, men har avfeid disse forespørslene. Han vil i stedet starte en gransking av lekkasjene.

- Vi har alvorlige bekymringer rundt den potensielt utilstrekkelige beskyttelsen av hemmeligstemplet informasjon her. I lys av dette, ber vi om at ditt kontor umiddelbart starter en etterforskning av hvorvidt hemmeligstemplet informasjon ble misbrukt her, skriver Chaffetz i et brev til generalinspektør Michael Horowitz, ifølge Politico.