Donald Trump truer Nord-Korea med voldsom gjengjeldelse dersom de trapper opp atomvåpentrusselen.

OSLO (NTB, Nettavisen): Hvis Nord-Korea trapper opp sin atomvåpentrussel, vil de bli møtt med ild og raseri som verden aldri har sett før, sier USAs president Donald Trump ifølge AP News.

Trump kom med advarselen under en pressebrief på hans golfsted i New Jersey.

Trump, som for tiden er på ferie mens Det hvite hus pusses opp, ble møtt med dårlige nyheter om Nord-Koreas atomvåpenprogram fra USAs militære etterretningstjeneste.

Ifølge en analyse som The Washington Post har fått tilgang til, har Nord-Korea startet produksjon av små kjernefysiske stridshoder som kan monteres på landets eksisterende raketter.

I sin årlige rapport som ble lagt fram tirsdag, konkluderer det japanske forsvarsdepartementet med at det samme kan være tilfelle. I den japanske rapporten heter det at «det er mulig at Nord-Korea har klart å framstille miniatyriserte kjernefysiske våpen og har utviklet atomstridshoder».

Det er bare to uker siden The Washington Post siterte en annen analyse fra DIA på at Nord-Korea allerede neste år kan nå byer i USA med raketter som kan utstyres med atomstridshode. Den analysen var i samsvar med det som også sørkoreansk etterretning har hevdet.

Nord-Koreas leder Kim Jong Un.



Tidligere har amerikansk etterretning anslått at det vil ta minst tre år før Nord-Korea kan utvikle interkontinentale raketter som kan nå mål i USA. Det skal være de siste rakettoppskytingene som har fått DIA til å endre sine konklusjoner. DIA konstaterer at landet har kommet lenger i utviklingen enn tidligere antatt.

I en analyse fra USA i forrige måned het det at Nord-Korea kan ha opp til 60 kjernefysiske våpen i sitt arsenal, dobbelt så mange som det uavhengige eksperter tidligere har antatt.

Verken DIA eller sjef for de amerikanske etterretningstjenestene, Daniel Coats, vil kommentere saken.

Fallende oppslutning



I tillegg til trusselen fra Nord-Korea, har en ferierende Trump hatt det travelt med å svare på dårlige meningsmålinger.

Les også: - Sjelden har noen oppnådd mer på 200 dager

- Etter 200 dager er det sjelden noen administrasjon har oppnådd mer enn det vi har gjort - ikke en gang i nærheten, hevdet Donald Trump tirsdag på Twitter - åpenbart i et svar til CNN som meldte at støtten hans hos velgerne er raskt fallende.

Støtten han får i en meningsmåling er den dårligste så langt for Trump i CNN-målingen. 75 prosent av amerikanerne sier de ikke stoler på det meste av det de hører fra Det hvite hus. I målingen sa 38 prosent av de spurte at de synes Trump gjør en god jobb som president, mens 56 prosent gir ham tommelen ned.

Trump selv trakk på Twitter fram tall fra Bureau of Labor Statistics gjengitt i Fox News mandag, tall som skal vise at det er skapt 1.074.000 nye jobber siden Trump inntok Det hvite hus. Bureau of Labor Statistics har i rapporter de siste dagene vist at den positive trenden fra 2016 har fortsatt i 2017.

