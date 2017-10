Trump tvitrer om Nord-Korea: «Kun én ting virker»

USAs president har nok en gang tatt til Twitter.

Den amerikanske presidenten la ut sin seneste twittermelding lørdag ettermiddag amerikansk tid.

«Presidenter og deres administrasjoner har snakket med Nord-Korea i 25 år, avtaler er gjort og massive pengesummer er betalt, men ingenting har virket. Avtaler er brutt før blekket har tørket, og amerikanske forhandlere latterliggjort. Beklager, men kun én ting vil virke», skriver han.

Ordkrigen mellom Trump og Nord-Koreas leder Kim Jong-un har blitt trappet kraftig opp de siste månedene etter at Nord-Korea har gjennomført en atomprøvesprengning og flere missiltester, og begge to har kommet med trusler om å utslette hverandre.

Samtidig har USAs utenriksminister Rex Tillerson, med støtte fra forsvarsminister Jim Mattis, gjort diplomatiske forsøk på å løse konflikten, til stor irritasjon for Trump.

Presidents and their administrations have been talking to North Korea for 25 years, agreements made and massive amounts of money paid......

...hasn't worked, agreements violated before the ink was dry, makings fools of U.S. negotiators. Sorry, but only one thing will work!