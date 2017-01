Trump varsler forhandlinger med Mexico og Canada

ANNONSE

Trump har tidligere kalt NAFTA «tidenes dårligste» handelsavtale.

– Vi skal møte Canadas statsminister, og vi skal møte Mexicos president, som jeg kjenner, og vi skal begynne med noen forhandlinger som handler om NAFTA, sa Trump da han talte til ansatte i Det hvite hus på sin andre dag som president.

LES også: Derfor vil Trumps toll ramme Norge



I talen søndag skrøt Trump av sin mexicanske motpart, Enrique Peña Nieto, som han mener har vært «helt fantastisk», og han sier også at han tror på et svært godt resultat med Mexico. De to skal møtes i Det hvite hus 31. januar.

Det er ennå ikke klart når møtet med Canadas statsminister Justin Trudeau skal finne sted, men det vil skje «snart» ifølge et referat fra en telefonsamtale mellom Trump og Trudeau lørdag.

Trudeau sa nylig at han er klar for å reforhandle avtalen.

NAFTA står for North American Free Trade Agreement. Avtalen har eksistert siden 1994.

Allerede før han ble tatt i ed som president, sørget Trump for å presse flere bilprodusenter til å legge produksjonen til USA i stedet for Mexico. Den mexicanske pesoen har falt markant, og kursen ligger nå rekordlavt mot dollar.

LES mer: EU og Canada har signert frihandelsavtale

OG her: Trump skal redde USA gjennom «amerikanisme» og saftige skattekutt