Trump varsler nye sanksjoner mot Nord-Korea

USAs president Donald Trump vil i løpet av torsdag kunngjøre nye sanksjoner mot Nord-Korea, sier rådgiverne hans.

De nye sanksjonene er det seneste forsøket på å hindre Nord-Korea i å videreutvikle sine atomvåpen- og missilprogrammer.

- Vi skal rette nye sanksjoner mot Nord-Korea, sa Trump under et møte på sidelinjene av FNs hovedforsamling i New York

Rådgiverne hans fulgte opp med at han vil komme med en kunngjøring senere torsdag.

Sør-Koreas president Moon Jae-in understreker i en tale i FNs hovedforsamling at landet ikke ønsker å se Nord-Korea bryte sammen.

Moon gjør det videre klart at Sør-Korea står klar til å hjelpe hvis Nord-Korea endrer kurs og slutter med militære provokasjoner.

- Vi ønsker ikke å se et sammenbrudd i Nord-Korea. Vi vil ikke søke gjenforening gjennom assimilasjon eller kunstige virkemidler, sa Moon til FNs hovedforsamling.

Videre sier han at han vil ha en stabil løsning på konflikten med landet som ikke medfører risiko for sivilbefolkningen i noen av landene.

- Situasjonen rundt atomvåpenproblemet med Nord-Korea må håndteres med stødig hånd, slik at ikke spenningene øker uforbeholdent mye, eller uheldige militære sammenstøt finner sted, sa han, to dager etter at USAs president Donald Trump truet med å «totalt utslette» Nord-Korea.

