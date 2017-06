ANNONSE

- Vi lemper ikke på de amerikanske restriksjonene før Cuba slipper løs politiske fanger og avholder frie valg, sa USAs president Donald Trump i en tale fredag.

I talen kritiserte Trump det han kalte det brutale Castro-regimet på Cuba og gjorde det klart at han går tilbake på noen av oppmykningstiltakene hans forgjenger innførte overfor Cuba.

- Vi skal snart få se et fritt Cuba, sa Trump til applaus fra eksil-cubanere i Miami.

- Med Guds hjelp vil vi snart se et fritt Cuba, sa Trump.

Trump gjorde det klart at hans ønske er å tvinge Cuba til å endre sin politikk raskt.

Mens hans forgjenger i Det hvite hus, Barack Obama, tok de første skritt for å lempe på USAs boikott-linje overfor Cuba, synes Trumps tale å innevarsle et skritt tilbake.

Han vil gjeninnføre restriksjoner på reiser og handel overfor Cuba.

Barack Obama besøkte Cuba i 2016 som den første sittende amerikanske presidenten siden 1928. Besøket var kronen på verket etter en oppmykningsprosess som startet mellom de to landene i 2014. Da kunngjorde Barack Obama og Raul Castro at de to landene igjen vil etablere diplomatisk kontakt. De diplomatiske båndene ble kuttet i 1961.

I 2015 trykket Castro og Obama hender i Panama og sa at de vil starte en tilnærmingsprosess.

- Den kalde krigen er over, uttalte Obama den gangen.

Dagens regim på Cuba har sittet ved makten siden 1959 og har utstått en handelsboikott med USA siden 1962 til 2016. Da ble noen av restriksjonene opphevet.

Trump nullstiller imidlertid ikke alt det Obama gjorde, påpeker USA Today i sin omtale av talen. De to landene skal fortsatt ha ambassader i nabolandet.

Kritikerne mener Trumps restriksjoner vil gjøre det vanskeligere å nå målet om et fritt Cuba og at økt handel og tettere samkvem, slik Obama la opp til, raskere vil føre til regimeendringer på Cuba.

Watch LIVE as @POTUS delivers remarks and participates in a signing on the United States' Policy Towards Cuba:

