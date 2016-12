Trump-velgere foretrekker Putin framfor Obama

ANNONSE

- Dette er bare veldig, veldig avskyelig, sier Joe Scarborough, programleder i det viktige politiske TV-programmet «Morning Joe».

Han reagerer sterkt på en meningsmåling som YouGov har gjennomført blant Donald Trump-velgere, hvor 9 prosent svarer at de har et fordelaktig inntrykk av den jobben president Barack Obama gjør, mens 35 prosent av dem har et fordelaktig inntrykk av den jobben president Vladimir Putin gjør i Russland.

Snur man på det og spør om et ufordelaktig inntrykk, finner man at 90 prosent av Trump-velgerne har et ufordelaktig inntrykk av Obamas jobb og bare 51 prosent av dem har et ufordelaktig inntrykk av Putins.

- Dette er partiskhet, helt åpenbart. Vi ser dette på nesten alle meningsmålinger. Så fort du henter opp et navn som Barack Obama, det spiller ingen rolle. Du kan spørre om favorittfarge. Hvis Donald Trumps favorittfarge er blå, vil flere republikanere plutselig svare at deres favorittfarge er blå, sier Kristen Soltis Anderson, spaltist i Washington Examiner.