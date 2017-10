Trump vil bevise at han er smartere enn Tillerson

USAs president Donald Trump foreslår at han og utenriksminister Rex Tillerson bør ta en IQ-test for å bevise hvem som er mest intelligent.

Trumps forslag kommer etter at NBC News i forrige uke meldte at Tillerson i sommer kalte Trump for en «idiot» under et møte i Pentagon.

Les egen sak: NBC: Tillerson kalte Trump «åndssvak»

Nyhetskanalen melder også at visepresident Mike Pence har måttet overtale Tillerson til ikke å gå av.

Tillerson har selv avvist at han vurderte å gå av, men etter innslaget holdt han en pressekonferanse der han insisterte på at Trump er smart. Han har imidlertid ikke selv direkte avvist at han har kalt Trump for en idiot, i stedet har hans talskvinne uttalt at Tillerson aldri bruker et slikt språk.

Likevel ser det ut til at saken fortsatt plager Trump, som tirsdag skulle spise middag med Tillerson og forsvarsminister Jim Mattis.

– Jeg mener det er falske nyheter. Men hvis han gjorde det, så regner jeg med at vi må sammenligne IQ-tester. Og jeg kan fortelle dere hvem som kommer til å vinne, sier Trump til magasinet Forbes.

Trump har flere ganger kommet med uttalelser som har undergravd Tillersons diplomatiske linje i sensitive sikkerhetspolitiske saker, blant annet når det gjelder Nord-Korea og Iran.

Tillerson har også offentlig klaget over at Det hvite hus har hindret ham i å utnevne medarbeidere til viktige stillinger i utenriksdepartementet.

