Trump vil granske det han kaller valgfusk

Trump, som vant valget, mener det er begått valgfusk.

«Jeg vil be om en større gransking i VALGFUSK», tvitret Trump onsdag. Du kan se twittermeldingen nederst i saken.

Den omfattende granskingen skal ta for seg velgere som skal ha vært registrert i to delstater, velgere som angivelig avla stemme uten lovlig opphold i USA, og stemmer avlagt i avdøde velgeres navn.

Trump har tidligere overrasket egne partifeller og demokrater i Kongressen med å gjenta sin påstand om at millioner av innvandrere uten lovlig opphold stemte på motstanderen Hillary Clinton, noe han mener er årsaken til at hun endte opp med flere stemmer enn ham.

– Jeg var ikke der, men hvis USAs president sier at 3,2 millioner personer stemte ulovlig, så ryster det tilliten til vårt demokrati, han må vise hvorfor han tror det, sier Lindsey Graham, en innflytelsesrik republikaner i Senatet.

Heller ikke Paul Ryan, leder i Representantenes hus, eller senator John McCain tror på Trump og sier ifølge CNN at de ikke har sett noen bevis for påstandene.

Trump forsøker nå å følge opp kravene fra partifellene.

Det hvite hus' talsmann Sean Spicer sa tidligere at undersøkelser underbygger Trumps påstander om valgfusk.

– Det kom en undersøkelse fra Pew i 2008 som viste at 14 prosent av dem som stemte, ikke hadde amerikansk statsborgerskap, sa han tirsdag. Men en faktasjekk gjennomført av nyhetsbyrået Associated Press slo fast at Spicer tok feil.

Pew-undersøkelsen, som ble lagt fram i 2012 og delvis basert på valgresultatet fra 2008, handlet om manglende eller feilaktige opplysninger i valgregistrene. Den handlet ikke om stemmer avlagt av ulovlige innvandrere uten statsborgerskap. Studiens forfatter David Becker sier studien ikke avdekket valgfusk, og han tvitret på tirsdag at valget i 2016 gikk bedre for seg enn noe valg noensinne tidligere.

I will be asking for a major investigation into VOTER FRAUD, including those registered to vote in two states, those who are illegal and....