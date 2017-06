Trump vil ha Christopher A. Wray som ny FBI-sjef

- Jeg vil nominere Christopher A. Wray, en mann med utrolige meritter, som ny sjef for FBI. Detaljer kommer, tvitret Trump selv onsdag.

Wray (50) er tidligere byråkrat og advokat for New Jerseys guvernør Chris Christie. Han tok eksamen ved Yale i 1980 og tok sin juridiske eksamen i 1992 ved Yale Law School. Han har de siste årene jobbet i advokatfirmaet King & Spalding.

I 2003 nominerte president George W. Bush Wray som underdirektør i Justisdepartementet med ansvar for departementets divisjon for kriminalitet, en post han hadde til 2005. I denne stillingen jobbet Wray både under Alberto Gonzales og John Ashcroft mens James Comey den gangen var visejustisminister, «deputy attorney general», skriver NPR.

De siste tolv årene har Wray hatt privat praksis som advokat og vært partner i advokatfirmaet King & Spalding. Se firmaets omtale av Wray her.

Den forrige FBI-sjefen, James Comey, fikk sparken av Trump i forrige måned.

Oppsigelsen skjedde samtidig som FBI var i full gang med en gransking av mulige forbindelser mellom Russland og Trumps medarbeidere. Trump bekreftet at han hadde denne saken i tankene da han besluttet å sparke Comey.

Amerikanske etterretningsorganisasjoner mener russiske myndigheter på forskjellige måter forsøkte å hjelpe Trump i valgkampen i fjor.

I will be nominating Christopher A. Wray, a man of impeccable credentials, to be the new Director of the FBI. Details to follow.