Trump vil ha flere atomvåpen

NEW YORK (Nettavisen): I et intervju med Reuters forteller USAs president Donald Trump at han mener at landet henger etter når det gjelder sin atomvåpenkapasitet.

Han ønsker derfor å øke lagerbeholdningen.

- Jeg er den første til å ønske at alle – ingen har atomvåpen, men vi skal aldri henge etter et annet land, selv om det er et vennlig land, så skal vi aldri henge etter i atomvåpenevner, sier Trump.

- Det vil være vidunderlig, en drøm, dersom ingen land har atomvåpen, men hvis land skal ha dette, skal vi være den nasjonen som har flest.

Reuters opplyser at Trump også er misfornøyd med at Russland skjøt opp et kryssermissil og brøt med internasjonale avtaler og sier at han vil diskutere dette når han møter Russlands president Vladimir Putin.

Den gjeldende våpenavtalen, kjent som «Nye START», mellom Russland og USA fastslår at begge land innen 5. februar 2018 må begrense sitt lager av strategiske atomvåpen til samme nivå i ti år framover.

Det er blitt stilt spørsmål ved om Trump ønsker å gå ut av denne avtalen.

- Dette er enda en dårlig avtale som dette landet har gjort, enten det gjelder START eller Iran-avtalen. Vi er nødt til å begynne å inngå gode avtaler, sier Trump ifølge Reuters.

USA er i ferd med å modernisere sitt lager gjennom investeringer for tusen milliarder kroner, noe mange eksperter ifølge Reuters mener at USA ikke har økonomi til å gjøre.