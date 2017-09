Trump vil ha tøffere tiltak mot «taper-terrorister»

«Taper-terrorister» må behandles på en mye tøffere måte, skriver USAs president Donald Trump i en reaksjon på eksplosjonen på en T-banestasjon i London.

– Enda et angrep i London utført av en taper-terrorist. Dette er syke og gale mennesker som var i Scotland Yards søkelys. Vi må være proaktive, skriver Trump på Twitter fredag morgen.

22 personer er brakt til sykehus etter at det gikk av en eksplosjon og en brann startet inne i en T-banevogn ved stasjonen Parsons Street i London i morgenrushet fredag. De fleste har fått brannskader som følge av eksplosjonene, men noen ble også skadd i trengselen og panikken som oppsto i etterkant.

– Taper-terrorister må behandles på en mye tøffere måte. Internett er deres hovedverktøy for rekruttering. Det må vi hindre og bruke bedre, skriver presidenten i en annen melding.

Det er foreløpig uklart hva som ligger til grunn for at politiet etterforsker hendelsen som terror, eller hvorvidt politiet har noen mistenkte i saken.

Another attack in London by a loser terrorist.These are sick and demented people who were in the sights of Scotland Yard. Must be proactive! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15. september 2017

Loser terrorists must be dealt with in a much tougher manner.The internet is their main recruitment tool which we must cut off & use better! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15. september 2017

We have made more progress in the last nine months against ISIS than the Obama Administration has made in 8 years.Must be proactive & nasty! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15. september 2017

