Trump vil ikke trekke USA fra Parisavtalen

Den amerikanske presidenten snur om Paris-avtalen.

President Donald Trump vil likevel ikke trekke USA fra Paris-avtalen, ifølge Wall Street Journal.

Avisen siterer en anonym EU-kilde.

Det var i juni at Trump erklærte at han ville trekke USA fra Paris-avtalen, noe han fikk kraftig internasjonal kritikk for. Parisavtalen fra desember 2015 var et gjennombrudd i det globale samarbeidet for å få ned utslippene av skadelige klimagasser. Sammen med Syria og Nicaragua, var USA da de eneste landene i verden som stod utenfor avtalen.

Planen til Trump-administrasjonen var å trekke USA ut av avtalen i løpet av en fireårsperiode. USA ville dermed være ute 4. november 2020, altså dagen etter presidentvalget 2020.

Lørdag melder altså amerikanske medier at presidenten allikevel ikke vil trekke USA ut av Paris-avtalen. Samtidig krever landet nye vilkår om avtalen skal bestå.

EUs klimaminister Miguel Arias Cañete sier til The Wall Street Journal at USA vil gjennomgå betingelsene for avtalen på nytt.

– USA har uttalt at de ikke vil reforhandle Paris-avtalen, men de vil prøve å gå gjennom vilkårene som forplikter dem til den, sier klimaministeren til avisen.

Det hvite hus har foreløpig ikke kommentert saken.

Fakta: Fakta om Parisavtalen

Vedtatt på klimatoppmøtet i Paris lørdag 12. desember

Slår fast at den globale oppvarmingen bør holdes godt under 2 grader, og helst begrenses til 1,5 grader.

De globale utslippene av klimagasser bør slutte å stige så snart som mulig, ifølge avtalen. I andre halvdel av dette århundre er målsettingen balanse mellom utslipp og fjerning av klimagasser fra atmosfæren.

Over 180 land har overlevert frivillige nasjonale utslippsmål til FN. I klimaavtalen står det at disse etter hvert skal skjerpes, og planen er å oppdatere dem hvert 5. år.

Rike land skal innen 2020 skaffe til veie minst 100 milliarder dollar årlig til klimatiltak i fattige land. En ny og minst like stor årlig pengesum skal fastsettes i 2025.

I Parisavtalen forplikter nesten alle verdens land seg til å begrense utslippene av klimagasser. Utslippsmålene og andre viktige deler av avtalen er imidlertid ikke folkrettslig bindende. (Kilder: UNFCCC, NTB)

- En dårlig avtale



Trump omtalte Paris-avtalen som «en dårlig avtale». Et av argumentet til den amerikanske presidenten var at USA hadde lite å tjene på avtalen, mens spesielt Kina satt igjen med mange økonomiske fordeler.

Presidenten hevdet blant annet at avtalen vil resultere i et tap av 2,7 millioner arbeidsplasser fram mot 2025 dersom USA skulle levere på forpliktelsene i avtalen. Trump mener også at avtalen stiller langt større krav til USA enn andre land, og hevder at land som India og Kina slipper altfor lett unna

- Jeg kan ikke med god samvittighet støtte en avtale som straffer USA, sa Trump den gangen.

Han la til at hans fremste jobb var å sørge for gode konkurransevilkår for USA. Trump hevdet også at han ville reforhandle avtalen til en bedre avtale. Det ble kontant avvist av alle de 195 landene som hadde signert avtalen.

Den tidligere lederen for FNs klimaforum COP 21, Laurent Fabius, omtalte Trump som «arrogant».

- Han har en utrolig arroganse, denne herr Trump. Han sier: Jeg har andre ideer enn de andre, så da må alle de andre reforhandle. Men den muligheten fins ikke, sa Fabius.

Norsk kritikk



Erklæringen ble møtt med kraftig kritikk verden over. Statsminister Erna Solberg var blant dem som uttrykte sin skuffelse over avgjørelsen.

- Jeg er svært skuffet over at Trump-administrasjonen har besluttet å trekke USA ut av den viktigste klimaavtalen verden har kommet til enighet om. Vi vil fortsette klimaarbeidet med uforminsket kraft, sa statsminister Erna Solberg i en pressemelding den gangen.

Også i hjemlandet var reaksjonene på avgjørelsen sterke. Senator Bernie Sanders kalte det hele en «internasjonal skam».

- Trumps beslutning om å trekke USA ut av Paris-avtalen er en abdisering av amerikansk lederskap og en internasjonal skam, kritiserte senator Bernie Sanders på Twitter.

Fikk støtte

Det var ikke alle som var imot Trumps valg om å trekke USA ut av Paris-avtalen. Investor Øystein Stray Spetalen berømmet den amerikanske presidentens valg.

- Dersom det er riktig at Kina har ingen forpliktelser til reduksjon i utslipp før i 2030, er Parisavtalen en scam, sa Spetalen til Dagbladet i juni.

Den danske klimaforskeren Bjørn Lomborg var også på Trumps siden. Dansken har lenge vært en kritiker av Parisavtalen omtalt den som «en mislykket tilnærming til klimaproblemet».

- Vi burde benytte denne sjansen til å erkjenne svakhetene i tilnærmingene fra Kyoto og Paris og endre kurs. For å løse global oppvarming må vi investere mye mer i å gjøre grønn energi konkurransedyktig. Hvis produksjon og lagring av sol- og vindkraft var billigere enn fossil energi, ville det ikke vært nødvendig å tvinge eller subsidiere noen til å slutte å forbrenne kull og olje, uttalte Lomborg ifølge NTB.

Dansken er også statistiker og leder for tenketanken Copenhagen Consensus.

- Det vil være dumdristig for resten av verden å videreføre Parisavtalen uten at USA er involvert, med kostnader på fremdeles over én billion dollar i året og bare minimal effekt på globale temperaturer, mener Lomborg.

Donald Trump har utallige ganger uttalt seg kritisk til global oppvarming.

