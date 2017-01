Trump vil stoppe løslatelser fra Guantanamo

ANNONSE

– Dette er ekstremt farlige mennesker, som ikke bør bli sluppet tilbake til slagmarken, skriver USAs påtroppende president på Twitter.

Like etterpå kom svaret fra president Barack Obama, som via sin talsmann opplyser at det trolig vil komme flere løslatelser før han rydder kontoret. Forrige løslatelse var 4. desember.

Obama lovet for åtte år siden å stenge fangeleiren på Guantanamo-basen. Motstand fra kongressen har hindret ham, men antallet fanger er redusert.

I 2009 satt det 242 fanger i leiren, nå er 59 igjen. Ti fanger er siktet og har pågående rettssaker i USA, mens 23 er klarert for overføring til sine hjemlandet eller tredjeland.

Ifølge amerikansk etterretning har ni løslatte Guantanamo-fanger på nytt sluttet seg til militante grupper. (©NTB)