Trump vil ta Iraks olje

Forslaget ble også lansert i valgkampen, da Trump snakket om å «ta oljen» for å få tilbake noen av pengene USA brukte på å invadere og okkupere Irak.

Da Trump besøkte CIAs hovedkvarter i helgen, gjentok han at USA burde ha beholdt oljen etter invasjonen i 2003. Han brukte uttrykket «To the victor belongs the spoils», som henviser til goder som havner hos dem som seirer.

I tillegg argumenterte han med at ekstremistgruppa IS ikke ville fått oljeinntekter hvis USA hadde tatt oljen i stedet.

– Vi burde ha beholdt oljen. Men, OK, kanskje dere får en sjanse til, sa Trump i en tale til CIA-ansatte.

– Vil ha noe igjen

Da Trumps pressetalsmann Sean Spicer fikk spørsmål om saken et par dager senere, svarte han slik:

– Når vi går inn i et land, så gjør vi det av en grunn. Trump ønsker å være sikker på at USA får noe igjen for innsatsen og det vi ofrer.

Uttalelsene har vakt sterke reaksjoner, og den konservative kommentatoren Charles Krauthammer mener beslaglegging av Iraks olje ville vært en krigsforbrytelse. Tidsskriftet The Atlantic skriver at Trumps uttalelser vil svekke USAs sikkerhet og gjøre det lettere for terrorgrupper å verve medlemmer.

– Uttalelsene vil trolig hjelpe utenlandske motstandere med å svekke USAs omdømme og makt, heter det i en artikkel i The Atlantic.

Selv om kritikere av USA har anklaget landet for å starte kriger delvis på grunnlag av et ønske om å kontrollere oljeressurser, er det svært uvanlig at representanter for USAs regjering uttaler seg på måter som kan styrke denne typen anklager.

– Tilhører irakerne

Iraks statsminister Haider al-Abadi mener det er uklart hva Trump egentlig mener, men fastslår at landets olje ikke tilhører noen andre.

– I henhold til grunnloven er Iraks olje irakernes eiendom, sa al-Abadi tirsdag, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Irakere intervjuet av nettstedet Buzzfeed i Bagdad er mindre forsiktige i sine kommentarer til Trumps forslag.

– Selvsagt vil jeg slåss mot amerikanerne hvis de kommer for å ta oljen, sier en 30-åring som tilhører en av de sjiamuslimske militsgruppene som kjemper mot IS.

Anslagene over antall irakere som ble drept i volden og kaoset etter USAs invasjon, varierer mellom 150.000 og over 600.000. Over 4.000 amerikanske soldater ble drept i konflikten. I kjølvannet av krigen oppsto gruppen som senere tok navnet IS.

Trump mener det var feil av USA å invadere Irak, men har uttalt at Iraks olje kan brukes til å dekke kostnadene som oppsto når invasjonen likevel ble gjennomført. (©NTB)