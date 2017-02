Trump ville fengsle Clinton for sikkerhetsbrudd – så gjør han dette selv

ANNONSE

NEW YORK (Nettavisen): Under valgkampen gikk Donald Trump til angrep på Hillary Clinton utallige ganger fordi hun som utenriksminister håndterte e-poster på en måte som satte sikkerheten i fare.

- Hun er patetisk. Hun burde være i fengsel for det hun gjorde med e-postene, sa Trump blant annet i en tale i California i juni i fjor.

Han gjentok også under den ene TV-sendte presidentdebatten at Clinton burde fengsles. FBI etterforsket Clinton, men landet på en annen konklusjon, nemlig at hun ikke hadde gjort noe straffbart.

Trump vant presidentvalget, blant annet på grunn av denne saken. Likevel har han, ifølge The New York Times, fortsatt å bruke en usikret mobiltelefon etter at han selv ble innsatt som president.

Han har muligens også hatt nøkkelen til hemmeligstemplet informasjon liggende fremme på skrivebordet i Det ovale kontor mens det var besøkende der, ifølge en twittermelding fra en senator fra Demokratene.

Never leave a key in a classified lockbag in the presence of non-cleared people. #Classified101 (Original Photo @AP https://t.co/F4KaPbX9Hw) pic.twitter.com/4GmKK8dp5K — Martin Heinrich (@MartinHeinrich) February 10, 2017

I helgen var han involvert i en av sine første plutselige hendelser av nasjonal sikkerhetsinteresse, da Nord-Korea fyrte av en mellomdistanserakett i retning av Japan. Det skjedde mens Japans statsminister Shinzo Abe var på statsbesøk i USA og gjestet Trump på hans klubb Mar-a-Lago i Florida.

Der spiste de middag blant andre gjester i medlemsklubben, som hvem som helst kan få medlemskap i ved å betale 200.000 dollar (prisen ble doblet da Trump overtok som president i USA).

Japan lever i konstant fare for et atomangrep fra Nord-Korea, og USA er en viktig alliert. Da de to statsoverhodene fikk varsel om rakettoppskytingen, midt i middagen, ble andre middagsgjester i klubben brått vitne til et spontant sikkerhetsmøte.

Trump tok ifølge CNN en telefonsamtale ved middagsbordet, midt i klubben.

Omgitt av vanlige mennesker uten sikkerhetsklarering og med fløtemusikk strømmende i bakgrunnen, startet Trump og Abe å diskutere hvilken strategi trusselen fra Nord-Korea skulle møtes med. Middagsbordet var utendørs og stearinlys og måneskinn de eneste lyskildene, så kameralys fra mobiltelefoner ble brukt til å lyse opp telefonene som Trump og Abe leste dokumenter på.

Samtidig klargjorde kelnere bordet for hovedretten, mens gjester ifølge The Washington Post la ut bilder av det hele på Facebook.

DETTE BLE POSTET på Twitter av et av medlemmene hos Mar-a-Lago. Bildet viser Japans statsminister Shinzo Abe omkranset av sin stab. Posten ble fjernet mandag.

HER SITTER Trump og Abe i diskusjon sammen ved middagsbordet. Dette bildet ble også postet av Richard DeAgazio på Facebook, og fjernet mandag.

Mellomdistanseraketten fløy nærmere 500 kilometer før den krasjet i Det japanske hav.

Pressetalsmann Sean Spicer i Det hvite hus hevder ifølge The Washington Post at «intet hemmeligstemplet material» ble delt ved middagsbordet, og at Trump ble orientert på et sikret sted både før og etter middagen.

Trump og Abe holdt en kort og improvisert pressekonferanse, hvor Trump gjorde det klart at USA støtter Japan hundre prosent.

Kritikken har ikke latt vente på seg over det som anses som et meget alvorlig sikkerhetsbrudd fra Trumps side.

- Det er ingen unnskyldning for å la en internasjonal krise utspille seg foran en gjeng klubbmedlemmer som om det var et teater, sier Demokratenes leder i Huset, Nancy Pelosi, på Twitter.

To senatorer som sitter i komiteen for nasjonal sikkerhet, Claire McCaskill (D, Mo) og Thomas R. Carper (D, Del) har kontaktet forsvarsminister Jim Mattis, som er sjef for byrået som beskytter presidentens kommunikasjon. De er bekymret over at presidenten fremdeles bruker sin gamle Android-telefon.

- Det er betydelige sikkerhetsbekymringer ved å bruke denne, skriver de til Mattis, ifølge The Washington Post.

The New York Post omtaler Trump som «The Caddyshack President» i en kommentar signert Elizabeth Williamson.

«Pressekonferansen fant sted etter at president Trump og statsminister Abe og deres følge holdt et møte ute i åpen luft på middagsterrassen, hvor de leste igjennom dokumenter og snakket på kommersielle mobiltelefoner mens gjester gikk forbi og tok bilder, kelnere lente seg over papirer for å sette ned mattallerkener, og Mike Flynn, hans nasjonale sikkerhetsrådgiver, holdt opp telefonen sin, med lommelyktsettingen på, så alle kunne lese», skriver The New York Times.

Williamson fortsetter:

«Det falt åpenbart ikke inn for Trump, Flynn eller Steve Bannon, et annet medlem av Det nasjonale sikkerhetsrådet, som også pekte sin mobiltelefon mot papirer, at å holde et mobilkamera over disse dokumentene kan gi fremmede og fiendtlige nasjoner, samt hackere, ganske gode bilder. Mobiltelefoner er ikke engang tillatt i deler av Det hvite hus. Likevel sto de der, og utspilte situasjonsrommet i åpen luft, foran et tilfeldig publikum i Palm Beach».