Trumps edsavleggelse - her kan du følge den direkte

OSLO (NTB, Nettavisen): Med seremoniell pomp og prakt vil Donald Trump fredag avlegge eden som USAs 45. president.

Den nye presidenten har lovet en «veldig, veldig elegant» feiring av begivenheten og har samlet inn rekordhøye 90 millioner dollar til å dekke kostnadene, ifølge NTB.

Les også: Stoltenberg ser fram til samarbeid med Trump

- Det strømmer på med folk til Washington i et rekordhøyt antall. Bikers for Trump er på vei. Det kommer til å bli en fantastisk torsdag, fredag og lørdag, skrev Trump i en Twitter-melding tirsdag.

Arrangørene regner med at mellom 700.000 og 900.000 tilskuere vil overvære arrangementene. Samtidig har 99 grupperinger varslet ulike demonstrasjoner.

People are pouring into Washington in record numbers. Bikers for Trump are on their way. It will be a great Thursday, Friday and Saturday!