Trumps eldste sønn bekrefter russisk møte

Donald Trumps eldste sønn bekrefter et møte med en russisk advokat kort tid etter at hans far vant det republikanske nominasjonsvalget.

Også presidentens svigersønn Jared Kushner og valgkampleder Paul Manafort deltok på møtet med advokat Natalia Veselnitskaja som Donald Trump Jr. bekrefter fant sted.

Samtalen er trolig det tidligste kjente private møtet mellom den innerste kretsen rundt presidenten og en russer.

Representanter for Donald Trump Jr. og Jared Kushner bekreftet at møtet fant sted i juni i fjor etter at The New York Times skrev om sammenkomsten med advokaten i Trump Tower på Manhattan.

I en uttalelse fra Donald Trump Jr. fremgår det at Manafort også deltok.

Trump Jr. beskriver det som et kort, innledende møte der de diskuterte et skrinlagt program som tillot amerikanere å adoptere russiske barn.

Russland avsluttet adopsjonsprogrammet som svar på amerikanske sanksjoner rettet mot landet etter at en advokat døde i fengsel i 2009. Trump Jr. sa han inviterte de to andre, at han selv ble spurt av en bekjent om å delta og at han ikke visste hvem han skulle møte.

Ifølge Kushners advokat Jamie Gorelick har hennes klient allerede beskrevet møtet i et offisielt dokument som krever at han oppgir møter med utenlandske kontakter.

