Trumps flyktningforslag vekker reaksjoner

Nobelprisvinner Malala Yousafzai sier hennes «hjerte er knust» over Donald Trumps nye og hardere tiltak mot flyktninger og migranter. Facebook-sjef Mark Zuckerberg er bekymret.

Formålet med tiltakene er ifølge den amerikanske presidenten å holde islamistiske terrorister ute av landet.

– Mitt hjerte er knust over at Donald Trump i dag lukker døren for barn, mødre og fedre som flykter fra vold og krig, sier den 19 år gamle pakistanske studentaktivisten Malala Yousafzai.

– Ikke snu ryggen til

Presidentordren Trump signerte fredag har tittelen «Beskyttelse av landet mot at utenlandske terrorister kommer inn i USA». Blant annet stenges syriske flyktninger ute og USAs program for bosetting av flyktninger blir stanset i inntil 120 dager, fram til nye regler for å vurdere flyktninger er kommet på plass.

– I denne usikre og urolige tiden, ber jeg president Trump om å ikke snu ryggen til verdens mest forsvarsløse barn og familier, sier Malala i en pressemelding sendt ut kort tid etter at Trump signerte presidentordren.

19-åringen ble verdenskjent da hun i 2012 ble skutt i hodet av Taliban etter å ha blogget om utdanning for jenter i hjemlandet Pakistan. I 2014 fikk hun Nobels fredspris sammen med indiske Kailash Satyarthi.

– Et land av immigranter

Også Facebook-sjef Mark Zuckerberg uttrykker bekymring.

– Som mange andre er jeg bekymret for konsekvensene av den nye presidentordren. Vi må holde landet trygt, men vi bør gjøre det gjennom å legge hovedvekten på folkene som faktisk utgjør en trussel, skriver han på sin Facebook-side.

Zuckerberg viser til at besteforeldrene hans kom fra Tyskland, Østerrike og Polen og at konas foreldre var flyktninger fra Kina og Vietnam.

– USA er et land av immigranter, og vi bør være stolte av det, skriver han, og ber om at dørene holdes åpne «for flyktninger og de som trenger hjelp». (©NTB)