Trumps helselov mangler støtte, avstemningen utsettes

ANNONSE

NEW YORK (Nettavisen): Representantenes hus skulle etter planen holde en avstemning over Donald Trumps helsetjenestelov torsdag.

Denne avstemningen var det knyttet stor spenning til, ettersom det er usikkert om loven vil få nok støtte i Huset til at den kan sendes videre til Senatet.

Nettavisen mener: Donald Trump risikerer pinlig tap på «Trumpcare»

Speaker Paul Ryan, som har jobbet med denne loven sammen med president Trump, utsatte torsdag en planlagt pressekonferanse for å fortsette forhandlinger med kongressmedlemmer som ennå ikke har stilt seg bak forslaget.

Den republikanske gruppen «House Freedom Caucus», som er imot lovforslaget, møtte torsdag president Trump. Seansen startet med stående applaus for presidenten, men ifølge CNN var det ellers lite medvind for presidenten der.

Denne gruppen er alene stor nok til å stemme ned loven som Trump og Ryan ønsker skal erstatte Obamacare. Det antas at samtlige demokrater vil stemme imot loven, og da har president Trump ikke råd til å miste støtten fra mer enn maksimalt 21 republikanerne for å få det nødvendige flertallet.

CNN melder nå at avstemningen er utsatt og ikke vil bli gjennomført torsdag. Det samme opplyser NBC News.

Avstemningen kan bli gjennomført fredag.

28 millioner amerikanere mangler helseforsikring i dag. President Donald Trump lovet både under og etter valgkampen at hans lov skulle sørge for at alle fikk helseforsikring.

En analyse utført av Kongressens eget, partiuavhengige budsjettkontor konkluderte med at ytterligere 14 millioner amerikanere vil miste helseforsikring med Trumpcare allerede i 2018. Innen 2016 vil 24 millioner ha mistet helseforsikringen sin, slik at det totalt da vil være 52 millioner amerikanere som står uten.