Trumps helsereform vedtatt i Huset

NEW YORK (Nettavisen): Torsdag fikk Trumpcare – eller «American Health Care Act», som lovforslaget heter – flertall i en avstemning i Representantenes hus. 20 republikanere stemte imot, én avsto fra å stemme, men 217 stemte for og kravet var 216.

Dermed er president Donald Trump et skritt nærmere en stor politisk seier.

Republikanernes ledere har jobbet i kulissene med justeringer av lovforslaget helt siden fadesen for en måned siden.

- Engasjert Trump

President Trump har også bidratt i forhandlingene og diskuterte helsereformen med 15-20 medlemmer av Kongressen i dagene før avstemningen.

- Presidenten har vært utrolig engasjert i denne prosessen, spesielt de siste dagene, sier assisterende pressesekretær Sarah Sanders ifølge CNN.

Et tillegg fremmet av republikaneren Fred Upton fra Michigan, som setter av åtte milliarder dollar for å subsidiere forsikringskostnadene for mennesker med sykdom, var trolig det som sikret helsereformen nok stemmer.

Millioner uten forsikring

Avstemningen ble gjennomført før Kongressens budsjettkontor har analysert konsekvensene av reformen. Deres analyse av det forrige utkastet konkluderte med at 14 millioner amerikanere vil miste sin helseforsikring innen 2018 hvis Obamacare erstattes av Trumpcare, og at det vil stige til 24 millioner innen 2026.

Det er allerede 28 millioner amerikanere uten helseforsikring.

Trumpcare har også blitt kritisert fordi den gir massive skattelettelser til de rikeste i USA.

Obamacare har heller ikke manglet kritikere og viste seg å være dyrere enn først antatt. Onsdag annonserte forsikringsselskapet Aetna at det vil trekke seg ut av ordningen i Virginia og Iowa. Aetna hevder overfor CNBC at selskapet kan tape over 200 millioner dollar på Obamacare i 2017.

Årsaken til at helsereformforslaget likevel kom til avstemning i Huset torsdag, er helt enkelt at republikanerne hadde nok stemmer til å få det vedtatt. Etter å ha kritisert og motarbeidet Obamacare i sju år, er det viktig for partiet å få igjennom en helsereform.

Nå som Trumpcare er godkjent i Representantenes hus, sendes den videre til Senatet. Først etter at den får flertall der, kan president Trump bestille en vakker sjokoladekake og starte feiringen av det som vil stå igjen som hans hittil største politiske seier som president i USA.