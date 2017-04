Trumps hilsen til Frankrike: - Dette vil ha stor innvirkning på presidentvalget

ANNONSE

OSLO (NTB, Nettavisen): Trump blander seg inn i det franske valget, skriver franske Le Parisien fredag i en omtale av Twitter-meldingen USAs president sendte ut etter angrepet på Champs Elysees torsdag.

«Enda et terrorangrep i Paris. Frankrikes innbyggere har fått nok av dette. Vil ha stor innvirkning på presidentvalget!", skrev Trump på sin gamle Twitter-konto, @realDonaldTrump, som han fortsatt bruker flittig ved siden av sin nye, @Potus.

Another terrorist attack in Paris. The people of France will not take much more of this. Will have a big effect on presidential election! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21. april 2017

Ytringen har fått flere til å reagere. Ben Rhodes, tidligere rådgiver for Barach Obama, tvitret at terroristene vil at deres handlinger skal påvirke demokratiske valg.

«Vi bør ikke gi dem den innflytelsen over våre demokratier», skrev han.

The terrorists want their actions to impact democratic elections. We should not give them that influence over our democracies https://t.co/i7OKPKQHur — Ben Rhodes (@brhodes) 21. april 2017

Kritiserer Le Pen og Fillon

Frankrikes statsminister har beskyldt presidentkandidatene Marine Le Pen og François Fillon for «skamløst» å bruke torsdagens terrorangrep til å sanke velgere, melder NTB.

Nasjonal fronts leder Marine Le Pen prøver å utnytte Paris-angrepet politisk, hevder statsminister Bernard Cazeneuve.

– Hun forsøker, skamløst, å utnytte frykt og følelser utelukkende for politiske formål, sa Cazeneuve fredag.

Le Pen-kritikk

Le Pen kritiserte fredag regjeringen for slett arbeid med å bekjempe ekstremisme og tok til orde for strengere grensekontroll og utvisning av utlendinger – sentrale elementer i hennes eget program.

– Vi trenger en president som kan beskytte oss, sa Le Pen.

Cazeneuve går også i rette med konservative François Fillon, som fredag gjentok løftene om å ansette 10.000 nye politifolk og bekjempe islamisme «med jernhånd» hvis han blir president.

– Dette er ikke troverdig, sier Cazeneuve, som viser til at Fillon kuttet 13.000 stillinger i politiet da han var statsminister.

Cazeneuve forsikrer samtidig om at tilstrekkelige sikkerhetsstyrker er mobilisert for å trygge valget på søndag.

– Ingenting skal forhindre dette grunnleggende demokratiske øyeblikket for landet vårt, sier han.

Terrorfrykt

Det har lenge vært frykt for at et terrorangrep kan true det franske presidentvalget. Frankrike har hatt unntakstilstand i to år etter en serie terrorangrep som har tatt minst 230 liv.

Torsdag kveld ble det panikk i paradegaten Champs-Élysées i sentrum av Paris da en 39 år gammel mann begynte å skyte mot en gruppe politifolk. En politimann og gjerningsmannen ble drept, og to politifolk og en kvinnelig turist ble såret i angrepet.

Etterpå lignet Champs-Élysées en krigssone, med hundrevis av væpnede politifolk med hjelmer og skuddsikre vester, blinkende blålys og sirklende helikoptre.

Fransk politi jaktet fredag på eventuelle medhjelpere, mens president François Hollande kalte inn til krisemøte.

Torsdagens angrep er det første i Frankrike siden juli i fjor, da en prest ble drept av islamister i en kirke i Normandie.

Lar seg ikke skremme

I Paris' gater gikk livet likevel som normalt fredag.

Erfaringer fra tidligere hendelser viser at opinionen ikke lar seg påvirke særlig mye, mener professor i statsvitenskap Raino Malnes ved Universitetet i Oslo.

– Men det er ikke utenkelig at Nasjonal front får et lite løft, og siden kandidatene i toppen ligger tett, kan selv en liten framgang bli utslagsgivende for hvem som går videre til andre omgang, sier han til NTB.

Avlyste

Tre av de fire kandidatene som kniver om å komme til andre valgomgang, avlyste valgkampen fredag.

Sentrumskandidaten Emmanuel Macron, som har en knapp ledelse på målingene, advarer mot å bruke angrepet på å score politiske poeng.

– Vi er et levende, fritt folk som elsker framtiden, fordi vi bygger den. Valget dere må gjøre søndag, må være et framtidens valg, sier Macron.

Også avisa Le Monde advarer folk mot panikk og mot å gå i «jihadistfellen» til Le Pen.

Macron fortsatt i tet

Sentrumskandidaten Emmanuel Macron beholder en knapp ledelse over Marine Le Pen på de siste meningsmålingene før første runde av presidentvalget.

Fredag kveld ble de siste meningsmålingene før søndagens valg lagt fram. Ifølge meningsmålingsbyrået Ifops måling får Macron 24,5 prosents oppslutning mens Nasjonal fronts Marine Le Pen får 22,5 prosent.

Den konservative kandidaten François Fillon få 19,5 prosent mens venstrekandidaten Jean-Luc Mélenchon får 18,5 prosent.

Målingene fra meningsmålingsinstituttet Odoxa får Macron 24,5 prosent mens Le Pen får 23 prosent. Fillon og Mélenchon får begge 19 prosents oppslutning. Odoxas måling ble utført etter torsdagens angrep i Paris.

Sosialistenes kandidat Benoît Hamon får 7 prosent på Ifops måling og 7,5 prosent på Odoxa.

Odoxas måling har en feilmargin på 2,5 prosent mens IFOP ikke oppgir feilmargin.

