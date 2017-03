Trumps innreiseforbud behandles i retten

ANNONSE

NEW YORK (Nettavisen): Torsdag blir president Donald Trumps nye innreiseforbud innført. Det betyr at personer fra de muslimske landene Iran, Jemen, Libya, Somalia, Sudan og Syria ikke vil få tillatelse til å komme inn i USA. Det blir også full stans i flyktningeinntak.

Innreiseforbudet skal i første omgang gjelde i 120 dager for flyktninger og 90 dager for de seks muslimske landene.

Det kan imidlertid bli stanset – akkurat som den forrige presidentordren fra Trump om dette ble. Onsdag skal føderale dommere i Hawaii og Maryland vurdere det nye innreiseforbudet, som blant annet er endret ved at personer som allerede har fått innreisetillatelse, denne gang ikke blir fratatt dette.

I delstaten Washington startet en rettslig vurdering tirsdag, foran en føderal dommer i Seattle.

- Vi har dårlig tid her. Vi får se hva som skjer, sier Peter Lavallee, talsmann for delstatsadvokaten i Washington, til The Washington Post.

Menneskerettsorganisasjonen American Civil Liberties Union (ACLU) spilte en sentral rolle forrige gang presidentordren ble stanset i retten. Organisasjonen har engasjert seg også denne gang. Den mener at Trumps innreiseforbud er diskriminerende.

- Problemet er at denne regjeringen helt fra starten har sagt at den har til intensjon å diskriminere mot muslimer og stenge muslimer ute, sier Cecilia Wang i ACLU til The Washington Post.

ØNSKER RETTENS HJELP: Delstatsadvokat Dougles Chin snakker med pressen i Honolulu i forbindelse med innreiseforbudet.

Myndighetene i USA mener imidlertid at det er viktig å hindre innreise fra disse muslimske landene for å beskytte seg mot terrorisme – selv om det ikke finnes eksempler på at terrorister fra disse seks landene har tatt liv på amerikansk jord.

Et sentralt argument for at innreiseforbudet er diskriminerende, er at myndighetene ikke har plassert Saudi-Arabia, De forente arabiske emirater eller Egypt på forbudslisten, selv om terrorister fra disselandene har tatt liv i terrorangrep på amerikansk jord.

Det er heller ingen flyktninger som har gjennomført dødelige terrorangrep i USA, ifølge CNN, som viser til en terroranalyse utført av Cato Institute.