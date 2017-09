Trumps innreiseforbud erstattes av nye reguleringer

Det hvite hus vil innføre mer skreddersydde restriksjoner, melder Wall Street Journal.

NEW YORK (Nettavisen): USAs innreiseforbud for statsborgere fra seks hovedsakelig muslimske land ble innført med en tidsbegrensning på 90 dager. Disse 90 dagene utløper søndag.

Det blir ikke forlenget, men i stedet erstattet av restriksjoner som trolig vil variere fra land til land, ifølge Wall Street Journal.

Noen kan få et innreiseforbud, mens andre kan bli rammet av restriksjoner på hvem som får visum.

- Trump-administrasjonen vil sørge for at kun slipper inn de som har blitt utsatt for en grundig bakgrunnssjekk og ikke utgjør en trussel for nasjonens sikkerhet eller befolkningen, sier Det hvite hus i en uttalelse, ifølge CNN.

Siden slutten av juni har ikke statsborgere fra Iran, Jemen, Somalia, Sudan, Libya eller Syria fått innreise til USA.

