Trumps mange koblinger til Russland

NEW YORK (Nettavisen): Journalister i USA forsøker å finne et utvetydig svar på om Donald Trump og hans team samarbeidet med Russland under valgkampen i 2016 eller ikke.

Dette spørsmålet har amerikansk presse jobbet med i mange måneder nå, men det står fremdeles igjen ubesvart. Eller for å si det mer presist: De svarene man har fått, anser ikke amerikansk presse som troverdige.

Snublende svar

I den nyeste episoden av «Last Week Tonight» tar programleder John Oliver for seg noen av eksemplene på at personer rundt Donald Trump kommer med benektelser som får en til å stusse.

Som da Paul Manafort gjestet «CBS This Morning» og ble spurt om Trump har noen økonomiske forbindelser til Russland. Her ser du hvordan han svarte:

«Det er det han sier. Det er åpenbart vårt standpunkt», svarte Manafort.

Carter Page jobbet som rådgiver for Trump innenfor utenrikspolitikk da Senatets minoritetsleder Harry Reid (D) i et brev til FBI skrev at Page muligens fungerer som en mellommann for Trump og Russland. Dette benektet Page 29. august i fjor.

Her er hans svar på spørsmål om møter med Russlands ambassadør under programmet «All In med Chris Hayes» på MSNBC:

Carter Page: "I do not deny" meeting with Sergey Kislyak in Cleveland #inners https://t.co/SWMUbEUJlD — All In w/Chris Hayes (@allinwithchris) March 3, 2017

«Jeg skal ikke nekte for at jeg snakket med Sergej Kisljak. Men jeg vil understreke at jeg aldri har møtt ham utenfor Cleveland. La oss si det sånn», sier Page.

Programleder Hayes spør deretter om han kun har møtt ham i Cleveland.

«Jeg kan muligens kanskje ha møtt ham i Cleveland», responderer Page.

Avisen USA Today ramset for en drøy uke siden opp 20 tilfeller hvor Donald Trump eller folk i hans stab benektet forbindelser til Russland, inkludert forsøk fra flere av Trumps talspersoner på å distansere seg fra Carter Page i september.

NICHOLAS KRISTOF har vunnet Pulitzer-prisen for sin journalistikk to ganger.

Ti mistenkelige punkter

I torsdagens kronikk skriver Nicholas Kristof i The New York Times, en av USAs mest respekterte aviskommentatorer, at «vi vet nå at det var kontakt mellom minst et halvt dusin folk i Trumps krets og høytstående tjenestemenn i Russland».

Han tar opp blant annet opp eksemplene med Paul Manafort og Carter Page.

- Det er ingen åpenbar årsak til alle disse kontaktene. Da visepresident Mike Pence 15. januar ble spurt om det hadde vært kontakt mellom Trump-kampanjen og Kremlin, svarte han «Selvsagt ikke. Hvorfor skulle det være det?». Vi aner heller ikke, herr visepresident, skriver Kristof.

I kronikken sin ramser Nicholas Kristof opp ti punkter som etter hans oppfatning gjør koblingen mellom Trump og Russland mistenkelig.

Han nevner blant annet kommunikasjonen mellom en Trump-server og Russland Alfa Bank, som har koblinger til president Vladimir Putin.

FBI har undersøkt denne kommunikasjonen, som består av over 2700 meldinger sent fra to serverer hos den russiske banken, og konkludert med at det muligens er en naturlig og uskyldig forklaring, som eksempelvis markedsføringsmail eller spam.

GRAFITTI utenfor baren Levee i Brooklyn viser Vladimir Putin blunke med øyet idet han tar av seg en Donald Trump-maske. Grafittien er malt av Damien Mitchell.

MICHAEL FLYNN gikk av fra jobben som Trumps rådgiver for nasjonal sikkerhet etter at The Washington Post avslørte at han løy da han benektet at han hadde hatt samtaler med Russland før Trump ble innsatt som president.

Kristof trekker også fram at telefonlogger viser at medlemmer av Trumps valgkamp og andre personer tilknyttet USAs president har hatt kontakt med tjenestemenn i russisk etterretning gjentatte ganger i året før valget. Dette underbygges av at myndighetene i Storbritannia og Nederland har overvåket møter i Europa mellom russere og medlemmer av Trumps team.

- Lå unna Ukraina



Kronikken til Kristof går også innom rapporten tilChristopher Steele, som ble så behørig omtalt i januar. Den rapporten hevder at Russland sitter på en video av Trump som kan brukes til å presse USAs president, og at medlemmer av Trumps team samarbeidet med russerne for å påvirke valget i USA.

CHRISTOPHER STEELE jobbet tidligere for britisk etterretning i Russland og utarbeidet en oppsiktsvekkende rapport om forholdet mellom Trump og Russland. Steele gikk i dekning i januar, men returnerte denne uka til jobb igjen i London.

Steele nevner i sin rapport at en russisk kilde forteller at det ble inngått en avtale mellom Kremlin og Trump om at han ikke skulle ta opp forholdet mellom Russland og Ukraina under valgkampen. Uansett om dette stemmer eller ikke, gjorde iallfall ikke Trump Russlands forhold til Ukraina til en sak i valgkampen.

Trump har imidlertid kritisert Russland for annekteringen av Krim etter at han vant presidentvalget, selv om kritikken hovedsakelig har vært sentrert rundt at dette skjedde mens Barack Obama var president.

When I said in an interview that Putin is "not going into Ukraine, you can mark it down," I am saying if I am President. Already in Crimea! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 1, 2016

I tillegg nevner Kristof at Roger Stone, en annen av Trumps rådgivere, virket å ha kunnskap om Russlands avsløringer via Wikileaks av Hillary Clintons valgkamp-eposter og at hennes valgkampsjef John Podesta ville bli rammet. «Stol på meg, det vil snart bli Podestas tid i rampelyset» skrev Stone i august, to måneder før de hackede e-postene ble offentliggjort.

Og i oktober, bare seks dager før de ble sluppet, tvitret han «Hillary Clinton er ferdig. #Wikileaks».

Trust me, it will soon the Podesta's time in the barrel. #CrookedHillary — Roger Stone (@RogerJStoneJr) August 21, 2016

Disse Twitter-postene til Roger Stone kan minne om da Rudy Giuliani i et intervju med Fox News virket å vite at FBI skulle angripe Hillary Clinton med en gjenåpning av etterforskningen av hennes serverbruk bare noen dager før selve valgdagen i november.

Enn så lenge er det imidlertid ingen bevis for at Donald Trump eller hans stab samarbeidet med Russland om å påvirke presidentvalget. Både FBI og Kongressen undersøker dette for tiden, men ingen har så langt kunnet fastslå at dette faktisk har skjedd.

Det gjør heller ikke Nicholas Kristof - men han tror ikke vi ville sett så mye røyk nå dersom det ikke først var ild her.

- En av årsakene til at jeg blir stadig mer mistenksom, er Trumps rasende angrep på pressen og Barack Obama, som har kommet til et punkt hvor de fremstår som ukontrollerte. Journalister har lært at når en leder går berserk og legger ut på tirader og truer etterforskere, så nærmer du deg, konkluderer Nicholas Kristof.