Trumps Mexico-mur: Forslagene omfatter solceller og radioaktivt avfall

Fristen for å legge inn anbud utløp tirsdag. USAs myndigheter vil ikke oppgi hvem eller hvor mange som har lagt inn bud for å bygge muren, noe som er standard praksis når myndighetene inngår kontrakter om slike oppdrag.

Det forhindrer ikke at enkelte av budgiverne har vist fram forslagene sine.

Turisme og radioaktivt avfall



Gleason Partners fra Las Vegas vil dekke muren i solcellepaneler som skal generere elektrisitet. En annen budgiver har gjort plass til plattformer på muren for turister som vil se på utsikten.

En tredje har dekket nordsiden av muren med dekorasjoner, skreddersydd for ulike seksjoner av byggeverket, trolig for å imøtekomme kravet om at byggverket må være pent å se på når man befinner seg på amerikansk side. En fjerde foreslår å lagre radioaktivt avfall langs muren, begravet over 30 meter under bakken.

De offisielle kravene inkluderer også at muren må kunne stå imot hakke og slegge i minst én time og være designet slik at folk ikke skal kunne grave tunneler under den.

1. juni er det ventet at de føderale myndighetene vil offentliggjøre hvilke selskaper som hyres inn til å bygge prototyper.

Vanskeligheter



Men truede dyr, tøft terreng og hindringer som elven Rio Grande vil gjøre det vanskelig å bygge Trumps «store, vakre» grense mur, har USAs innenriksminister Ryan Zinke tidligere uttalt..

Å bygge muren blir «komplisert enkelte steder», og Zinke viser blant annet til nasjonalparken Big Bend og elven Rio Grande, som bukter seg langs nesten halve den 3.200 kilometer lange grensen.

Hundrevis av dyrearter bor innenfor en avstand på fem mil fra grensen, inkludert truede jaguarer og ulver. Trump-administrasjonen skal være i ferd med å lempe på reglene som beskytter jaguarene, nettopp for at det skal bli enklere å bygge muren.

Valg-løfte



Lenge før han ble president skapte Donald Trump begeistring blant mange på valgmøtene når han lovet å bygge en mur mot nabolandet i sør. Han skulle sågar la mexicanerne ta regningen.

Kommentarene fra Zinke kombinert med budsjettforslag som innebærer at atskillige skattemilliarder skal brukes på prosjektet, innebærer en realitetsorientering og kan være et signal om at presidenten er i ferd med å gå vekk fra den opprinnelige planen.

MUR. Også Trumps forgjengere har sett på muligheten til å ferdigstille muren langs grensen.

Bush og Obama



Utfordringene Zinke trekker fram er de samme som Trumps forgjengere Barack Obama og George W. Bush støtte på da de ville sette opp eller sluttføre flere hundre kilometer med gjerder langs grensen.

Enkelte steder går gjerdet opp mot halvannen kilometer fra grensen, for ta hensyn til flomområder og en internasjonal avtale. I tillegg er mye av området der en eventuell mur skal gå i privat eie.

Flere grunneiere og landbrukere gikk til sak mot regjeringen da Bush prøvde seg på gjerdebygging i 2006.