Trumps nominerte inntar motsatte ståsteder

USA bør ikke stå for tortur. Russland er en trussel. En mur på grensen til Mexico vil ikke være noe effektivt tiltak. Det er galt å nekte muslimer innreise. Klimaendringene utgjør en trussel. Dette er det motsatte av innholdet i de viktigste temaene Trump tok for seg på veien til Det hvite hus. Dette er også ståstedene til noen av dem han har nominert, påpeker The New York Times.

Sean Spicer, som blir Det hvite hus' pressetalsmann, mener det ikke er grunn til bekymring. Trump har valgt sine folk for deres ekspertise, ikke for deres evne til å herme etter hans ståsted, forklarer Spicer. Men til sjuende og sist er det Trump som får det avgjørende ord, legger han til.

– Uvanlig

– Hver og en av dem må kjempe for Trumps agenda og Trumps visjon, sa Spicer torsdag.

Den republikanske senatoren Susan Collins fra delstaten Maine mener skillet mellom Trump og hans nominerte er uvanlig.

– For meg virker det som om Donald Trump ønsker rådgivere som kan gi ham andre syn på sakene. Det kan være svært sunt. Men det kan også føre til forvirring både blant våre allierte og motstandere, sier hun.

Den demokratiske senatoren Chuck Schumer fra New York reagerer sterkere.

– Flere nominerte har forsøkt å løpe unna den påtroppende presidentens ytterliggående ståsteder for å vise folk at de er fornuftige, sier Schumer.

Russland

James Mattis, som er nominert som forsvarsminister, er motstander av bruk av tortur, og i en høring i Senatet torsdag sa han at han støtter atomavtalen med Iran. Trump har kalt avtalen «en av de dummeste avtalene noensinne».

Mannen som Trump ønsker som utenriksminister, tidligere ExxonMobil-sjef Rex Tillerson, sa i en høring at Russland utgjør en fare.

Tillerson er i likhet med Trump blitt kritisert for å være for positivt innstilt til russernes president Vladimir Putin. Overfor skeptiske senatorer understreket Tillerson at hans intensjon er å kjøre en tøff linje mot Russland. Trump har flere ganger sagt omtrent det motsatte: Forholdet til Russland skal forbedres.

Kina-konflikt

Tillerson slo fast at han skal gjennomføre en mer slagkraftig utenrikspolitikk enn det Barack Obamas administrasjon har stått for.

– For å oppnå stabilitet i det 21. århundre, må amerikansk lederskap ikke bare fornyes, men forsvares, sa han.

Tillerson fortalte at han vil videreføre arbeidet mot spredning av atomvåpen, og han ønsker at USA beholder plassen ved bordet når klimautfordringer diskuteres.

Mens Trump har lovet å bryte med frihandelsavtalen TPP, framforhandlet av tolv land rundt Stillehavet, sier Tillerson at han ikke har noe imot TPP.

Tillerson sa også at USA ikke vil akseptere Kinas politikk i Sør-Kina-havet. Uttalelsen fikk kinesiske statlige medier fredag til å reagere i krasse ordelag. USA må forberede seg på krig med Kina, skrev de.

En annen sak som skaper hodebry på hjemmebane i USA er avtroppende president Barack Obamas helsereform. Trump har slått fast at den skal dumpes, og Kongressen har nå allerede tatt første steg. Reformen skal erstattes med noe annet, men til nå er det ingen som vet hva «noe annet» innebærer. (©NTB)

