Trumps nye innenriksminister skyter ned Obamas forskrifter

Trumps innenriksminister, den tidligere spesialsoldaten Ryan Zinke, var ikke før installert på sitt kontor før han gikk løs på de første forskriftene fra Obama-perioden.

Forbudet mot blyammunisjon på statlige områder ble fjernet med et pennestrøk og til jubel fra National Rifle Association (NRA).

Trumps innenriksminister Ryan Zinke.

Kampen mot statlige reguleringer og forskrifter var en av kampsakene til Donald Trump i valgkampen, og Zinke - som kom ridende til Washington på hesten Tonto på sin første arbeidsdag - har åpenbart til hensikt å innfri. Trump-tilhengerne krav var å «Drain the swamp» - drenere myra eller slanke staten. Det betyr, ifølge Trump-administrasjonen, å fjerne unødvendige forskrifter. Trump har allerede gitt en presidentordre om at ingen nye forskrifter skal innføres uten at to gamle samtidig ryker ut.

Trumps sjefsstrateg Steve Bannon har sagt at målet er en «nedbygging av den administrative staten».

Forbudet mot blykuler ble innført for å beskytte dyr mot blyforgiftning, mens våpenlobbyen i NRA har ment at forbudet var et angrep på deres rettigheter. Samtidig fjernet Zinke også et forbud mot fiskeredskap.

Fikk takk fra NRA

Zinke sa i en uttalelse at han hadde kommet til at det ikke var noe behov eller hjemmel for forbudene, og han fikk takk fra NRA, skriver Fox News.

Han gjorde det samtidig klart at det kommer mer av deregulering og han ba sine direktorater finne områder der friluftsliv og fiske kan utvides.

Fem ganger så stort som Fastlands-Norge

Zinke ble tatt i ed som innenriksminister 2. mars og får ansvar for over 1,6 millioner kvadratkilometer offentlig eid land. Senatet godkjente ham med 68 mot 31 stemmer, ifølge NTB.

Den tidligere spesialsoldaten får ansvar for statseid land inkludert USAs mange nasjonalparker. Landområdene han skal administrere er til sammen fem ganger så store som Fastlands-Norge.

Zinke har blant annet lovet å ta tak i et vedlikeholdsetterslep på anslagsvis 12 milliarder dollar i nasjonalparkene.

