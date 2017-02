Trumps nye plan for å slå ned på udokumenterte innvandrere

ANNONSE

NEW YORK (Nettavisen): I en pressemelding tirsdag annonserer Sikkerhetsminister John Kelly at det er sendt ut to nye notater til hans departement­­, som går på implementeringen av president Donald Trumps ordrer for grensesikkerhet og gjennomføring av immigrasjonslovene.

De nye retningslinjene er en utvidelse av den presidentordren fra Trump som ble stanset i rettsvesenet, melder CNN.

Skal ansette 10.000

Blant annet skal tollvesenet få en betydelig økning i sine ressurser, det skal bygges en mur langs grensen i sør og det skal slås hardt ned på udokumenterte innvandrere.

Ifølge Politico skal Sikkerhetsdepartementet ansette 10.000 immigrasjonsbetjenter.

Kelly instruerer relevante byråer om å benytte hittil ubrukte deler av en eksisterende lov, opplyser CNN. Implementeringen vil trolig bety at det blir en stor økning i antall personer som blir deportert uten ordentlig rettsbehandling.

The New York Times melder at myndighetene nå utvider praksisen fra president Barack Obama, hvor illegale innvandrere som hadde begått alvorlig kriminalitet, ble deportert, til at man nå skal deportere alle illegale innvandrere som begår en hvilken som helst type kriminalitet.

- Økningen i ulovlig innvandring fra sør har overveldet føderale byråer og skapt en betydelig sårbarhet for den nasjonale sikkerheten til USA, heter det i forklaringen fra departementet.

Det er om lag elleve millioner illegale innvandrere i USA.

Må ha papirer

I tråd med retningslinjene fra Sikkerhetsdepartementet vil en person som ikke kan bevise at han eller hun har bodd i USA sammenhengene i to år kunne sendes ut gjennom en såkalt «fremskyndet fjerning». Tidligere var dette begrenset til personer som ble anholdt mindre enn 160 kilometer fra grensen og som hadde ankommet landet i løpet av de siste to ukene.

Det vil også bli slutt på at udokumenterte innvandrere som venter på en rettsbehandling, får komme inn i landet i påvente av en rettsbehandling som kan ligge noen år fram i tid.

Det er ventet at president Trump signerer nye presidentordrer om immigrasjon i løpet av kort tid.

Fordømmer antisemittisme

Donald Trump selv besøkte tirsdag Det nasjonale museet for afroamerikansk historie og kultur, som ligger i Washington. Der fordømte han bombetrusler som har kommet mot flere jødiske sentre.

- Denne turen var en meningsfull påminnelse om hvorfor vi må bekjempe fordommer, intoleranse og hat i alle sin stygge former, sa Trump ifølge Politico.

Minst ti jødiske samfunnssentre har mottatt bombetrusler de siste dagene. Ifølge NTB-AP har det vært 69 hendelse siden 9. januar.