Trumps nyttårshilsen vekker reaksjoner

En nyttårshilsen fra USAs påtroppende president Donald J. Trump satte fart på sosiale medier på årets siste dag.

- Godt nytt år alle sammen, inkludert mine mange fiender og de som kjempet mot meg og gikk på et tap så ille at de ikke vet hva de skal gjøre. Love! lød Trumps hilsen på Twitter.

Happy New Year to all, including to my many enemies and those who have fought me and lost so badly they just don't know what to do. Love! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31. desember 2016

Mange stiller seg hoderystende til at den påtroppende presidenten heller ikke lar denne anledningen gå fra seg til å sende et spark til de som ikke stemte på ham i presidentvalget. 65,5 millioner av de som stemte, ga sin stemme til Hillary Clinton. Trump fikk 61,2 millioner stemmer, men vant klart ved å sikre seg de nødvendige valgmannsstemmene fra delstatene. Her endte han med 306 valgmannsstemmer - mer enn nok til å slå rivalen.

- Jeg støtter deg, Trump, men du må virkelig bli mer elskverdig og høflig. Vær så snill? skriver Joe Moravsky på Twitter i et svar til Trumps nyttårshilsen til folket.

- Det amerikanske folket er ikke dine "fiender", skriver Lauren Duca.

USAs påtroppende president skal tilbringe nyttårsaften på sitt eget Mar-a-Lago-anlegg i Palm Beach, Florida.

Donald Trump sverges inn som USAs 45. president fredag 20. januar. Det er blant annet spenning knyttet til om han vil klare å ta riktige skritt for å bedre USAs forhold til Russland - og eventuelt til hvilken pris. Trump har vært raus i sin ros av Russlands leder Vladimir Putin, også etter at sittende president Barack Obama varslet at USA vil utvise 45 russiske diplomater som et svar på påstått russisk hacking rettet mot det amerikanske valget. Putin svarte at han ikke uten videre vil svare på straffetiltakene, og Trump svarte - igjen på Twitter - at Putin er «veldig smart».

