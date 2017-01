Trumps pressetalsmann: - Demoraliserende pressedekning

ANNONSE

USAs president Donald Trump og hans stab håper på et godt og åpent forhold til mediene, men Trumps pressesekretær Sean Spicer valgte å gå hardt ut mot forhåndsdømming og negative vinklinger på den første pressebriefen i Det hvite hus mandag.

På pressekonferansen ble igjen spørsmålet om det var Barack Obama eller Donald Trump som samlet flest tilskuere til sine edsavleggelser et tema.

- Har dere ikke viktigere ting å bry dere om? spurte Jim Acosta fra CNN da Donald Trumps pressesekretær på pressebriefen igjen forsvarte uttalelsen om at Trumps edsavleggelse fredag var den mest sette noensinne.

Spicer svarte at han vil kjempe imot negative vinklinger som forsøker å slå beina under Trump.

- Det er litt demoraliserende å skru på TV dag eller dag og høre at «dette kan han ikke gjøre, denne fyren kommer ikke til å vare», sa Spicer på pressebriefen.

Han medgikk at også hans stab kan gjøre feil eller gi «ufullstendige» opplysninger i et ønske å om å komme raskt ut med informasjon. Spicer nevnte tallene han hadde oppgitt om antall t-banepassasjerer på fredag, som skulle underbygge den feilaktige påstanden om et større oppmøte til Trumps edsavleggelse enn til forgjengeren Barack Obamas.

- Det vil aldri være vår intensjon å lyve, sa Spicer.

- Hvis vi gjør en feil, vil vi gjøre vårt beste for å korrigere, sa han under pressebriefen.

En falsk nyhet om at denne bysten av borgerrettighetsforkjemperen Martin Luther King Jr. var fjernet fra Det hvite hus ble ett av temaene på den første pressebriefen mandag.

Etterlyste unnskyldning

Han holdt imidlertid fast på påstanden om at Trumps edsavleggelse var den mest sette edsavleggelsen for en amerikansk president noensinne, når man både tar med de som så den direkte og de som kunne følge edsavleggelsen på TV eller internett.

- Jeg har ikke sett noen tall som bestrider dette, sa Spicer.

Pressetalsmannen understreket at han ønsket et åpent og godt forhold til mediene, men påpekte samtidig at også mediene kan gjøre feil. Han etterlyste en unnskyldning til presidenten for at en journalist feilaktig hadde meldt at Trump hadde fjernet en byste at Martin Luther King fra Det ovale kontor.

Den aktuelle journalisten har beklaget, ifølge CBS News.

Spicer sa at det hadde vært en tendens til at pressen trakk for raske konklusjoner når det gjaldt Donald Trump.

Skype-ordning

Spicer opplyste for øvrig at den nye administrasjonen vil få på plass en ordning for at fire journalister i andre deler av landet enn hovedstaden kan stille spørsmål under Det hvite hus' pressebrifinger via Skype.

