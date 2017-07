Trumps seks måneder: Løfter og atter løfter

Trump inntok Det hvite hus som utradisjonell, snarrådig forretningsmann som kunne få ting unna, snekre kjappe avtaler og banke gjennom vedtak over bordet.

Etter seks måneder som landets sjef er konklusjonen at det ikke har vært så lett å rydde opp i «sumpen Washington DC» som han forespeilet sine velgere. Politikk er svært forskjellig fra næringslivet. Mange løfter fra valgkampen forblir uinnfridd. Muren mot Mexico er ikke bygd, muslimer er ikke stengt ute fra USA, helsepolitikken kjent som Obamacare er ikke nullet ut.

Det skulle være nok å kontrollere Det hvite hus og begge kamre i Kongressen. Nye lover skulle gli glatt gjennom, og de forhatte delene av Barack Obamas politiske byggverk skulle rives, nærmest umiddelbart. Dette var budskapet som Trump hamret inn i valgkampen. Hverdagen har vist seg annerledes.

Særlig i Senatet, der flertallet er lite og sårbart, er det mange markante politiske profiler som ikke lar seg behandle som stemmekveg. De utfordrer stadig the Grand Old Party (GOP) som det republikanske partiet kalles i USA. Helsepolitikken er det siste eksempelet.

Slapp kvist

Det synes umulig for Trump å finne en vei ut av uføret. Og det siste krampaktige forsøket, å stemme ned Obamacare uten at ha noe å innføre isteden, fikk tirsdag nye motstandere i Senatet. Hensynet til partiet veier mindre enn forpliktelsene overfor velgerne hjemme. Og neste høst står mange på valg. Partipisken fungerer mer som en slapp kvist.

Samtidig som flertallslederen i Senatet, den Trump-tro veteranen Mitch McConnell, desperat forsøkte å samle troppene, klatret Trump bak rattet på en diger doning for å slå et slag for «Made in America». Mønsteret gjentar seg: Det er enklere å posere for fotografene enn å få løftene omgjort til ny politikk.

Alle krumspringene i Senatet om Obamacare og det som eventuelt skal erstatte det kompliserte byggverket av støtteordninger og sosiale tiltak, nærmest lammer administrasjonen. Reformarbeidet står i stampe. Enkelte amerikanske kommentaroter snakker om krisen rundt Obamacare som Trumps Vietnam, en innbitt kamp som aldri tar slutt.

Russiagate

Den enorme medieinteressen for Trumps forhold til president Vladimir Putin, under og etter valgkampen, suger også kraft ut av administrasjonen. Trump klager på Twitter om at han er utsatt for tidenes heksejakt. Han føler seg dypt urettferdig behandlet. For mange i pressen er det et element av payback time etter måneder med utskjelling.

Det går knapt en dag uten en ny avsløring. Nå er det sønnen Erics møte med en russisk advokat som konkurrerer med Obamacare om oppmerksomheten i de løpende nyhetssendingene. Stadig nye personer har åpenbart vært til stede. Hva formålet med møtet egentlig var, forblir uklart.

Hva som skjer med muren mot Mexico, er ikke det mest brennende spørsmålet. Alle skjønner at en mur i denne størrelsesorden ikke lar seg oppføre på noen måneder. Men løftet henger der, og Trump blir stadig minnet om det. Det var tross alt hans flaggsak under valgkampen.

Blant andre svære sakskomplekser han har lovet fortgang i, er en skattereform, et minefelt av et saksområde som vil være eksplosivt i Kongressen. Han har også lovet tidenes satsing på transport og samferdsel med investeringer i milliardklassen.

Innfridd

Det er også områder som Trump vil beskrive som suksesser. Han har trukket USA ut av partnerskapet blant landene rundt Stillehavet, satt i gang prosessen med å reforhandle den nordamerikanske frihandelsavtalen NAFTA og meldt USA ut av Parisavtalen om klimapolitikk.

Dette er seire i Trumps øyne og gjelder som innfridde løfter. Han har sikret konservativ kontroll over Høyesterett ved å få nominert sin kandidat, Neil Gorsuch.

Pressetalsmann Sean Spicer i Det hvite hus nevner også Trumps presidentpålegg til dem som styrer føderale byggeprosjekter, om å kjøpe amerikansk og bruke amerikansk arbeidskraft. (©NTB)