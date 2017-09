Trumps svar på om USA vil angripe Nord-Korea: – Vi får se

Nord-Korea fortsetter å oppføre seg truende og fiendtlig mot USA, sier Donald Trump. Presidenten svarer ikke på om han planlegger en militær reaksjon.

– Nord-Korea har gjennomført en omfattende kjernefysisk test. Deres ord og handlinger fortsetter å være veldig fiendtlige og farlige for USA, skriver presidenten på Twitter.

Senere søndag fikk Trump spørsmål fra en journalist om han planlegger å angripe Nord-Korea.

– Vi får se, svarte presidenten, som var på vei ut av ei kirke i Washington.

Senere på dagen skulle han møte sine sikkerhetspolitiske rådgivere for å diskutere Nord-Koreas prøvesprengning.

Aftonbladet skrev søndag at USA og Sør-Korea ville svare militært, men dette er ikke bekreftet.

South Korea is finding, as I have told them, that their talk of appeasement with North Korea will not work, they only understand one thing!