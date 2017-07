Trumps svigersønn hevder han ikke hadde upassende kontakter med Russland

President Donald Trumps svigersønn innrømmer at han under valgkampen og senere hadde fire møter med russiske kontakter. Ett av dem er ikke tidligere kjent.

Men svigersønnen, Jared Kushner, avviser påstandene om at kontaktene han hadde med representanter for Russland, var upassende. Kushner skal senere mandag forklare seg bak lukkede dører for medlemmer av Senatets etterretningskomité.

Kushner avviser medieoppslag om at han skulle ha foreslått opprettelsen av en hemmelig kanal for kontakt med russiske myndigheter gjennom den russiske Washington-ambassadøren Sergej Kisljak.

Han sier også at han ikke leste eposten fra Donald Trump Jr. om et forestående møte med den russisk advokat som hevdet å ha materiale som ville sverte demokratenes presidentkandidat Hillary Clinton, og at han derfor kom for sent.

Kushner sier han kun fikk med seg en samtale om adopsjonsregler. Dette fant Kushner så uinteressant at han send en SMS til sin assistent og ba ham ringe, slik at han fikk en «god grunn» til å forlate møtet.

Granskinger i kø

Dette er én av tre granskinger som løper parallelt for å avdekke hva som ligger i påstandene om russiske innblanding i valget høst 2016. Tirsdag skal Kushner ha en tilsvarende samtale med medlemmer av etterretningskomiteen i Representantenes hus.

Opplysningene om møtene står å lese i en elleve sider lang redegjørelse som Kushner har forberedt for Senatets etterretningskomité. Redegjørelsen ble kjent mandag morgen lokal tid og dekker den to år lange perioden fra Donald Trump lanserte sitt presidentkandidatur sommeren 2015 og fram til i dag. Redegjørelsen bringer opplysninger om et til nå ukjent møte med Kisljak i april 2016.

På dette møtet ble Kushner introdusert for Sergej Kisljak og tre andre ambassadører. Det fant sted i Mayflower Hotel i Washington. En talsmann for Kushner har tidligere benektet at de to hadde en privat samtale. Dette holder Kushners folk fast ved, siden de definerer møtet som en mottakelse og ikke et møte under fire øyne.

Ikke upassende

- Jeg hadde ikke upassende kontakter, og jeg vet ikke om noen i kampanjen som hadde kontakter av en slik art med en fremmed regjering, skriver Kushner.

Trumps svigersønn forklarer også at søknaden hans for sikkerhetsklarering ved en feiltakelse ble sendt for tidlig. Kontaktene hans med russiske representanter skulle vært oppført her. Kushner sier alle utenlandske kontakter var utelatt, ikke bare de russiske. Han sier assistenten hans feilaktig arkiverte et spørreskjema om utenlandske kontakter før det var ferdig utfylt.

Kushner skriver nå at han i den aktuelle perioden hadde kontakt med over 100 personer fra minst 20 forskjellige land, blant dem kongen av Jordan, statsministeren i Israel og et framstående medlem av regjeringen i Mexico. (©NTB)