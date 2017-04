GASSBRUK: Talsmann for Det hvite hus, Sean Spicer, uttalte tirsdsag under en pressekonferanse, at Hitler ikke brukte gass under andre verdenskrig. Foto: Andrew Harnik (AP / NTB scanpix)

Trumps talsmann hevder Hitler ikke brukte kjemiske våpen

Under en pressekonferanse tirsdag sa Donald Trumps pressetalsmann Sean Spicer at Hitler ikke brukte kjemiske våpen under andre verdenskrig.