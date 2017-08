Trumps sikkerhetsrådgiver går av

USAs president Donald Trumps sikkerhetsrådgiver Sebastian Gorka går av.

Sikkerhetsrådgiveren sa opp fredag, skriver The Federalist og en talsperson fra Det hvite hus bekrefter oppsigelsen overfor CNN.

Ryktene om Gorkas oppsigelse svirret allerede i mai.

LES OGSÅ: USA: Ny rakettest i Nord-Korea

Gorka jobbet som rådgiver for Trump under valgkampen og har vært antiterroranalytiker for Fox News og redaktør i nettavisen Breitbart. Det stormet litt rundt ham etter at han under Trumps innsettelse i januar bar en medalje fra ridderordenen Vitézi Rendi, grunnlagt av Ungarns naziallierte leder Miklós Horty. Kort tid etter kom det fram at Gorka i 2007 offentlig uttrykte støtte til den ungarske, antisemittiske militsen Magyar Gárda.

Har du sett denne populære videoen?