Tsjetsjenias president sjokkerer i TV-intervju:  - Vi har ikke slike mennesker her!

Ramzan Kadyrov sier at det er sludder at de tar livet av homofile, rett og slett fordi det ikke finnes noen i landet hans.

Det er journalisten David Scott fra programmet Real Sports på HBO som har gjort det oppsiktsvekkende intervjuet.

Nylig ble det rapportert at 27 mennesker i Tsjetsjenia var blitt drept fordi de var homofile, men på spørsmål omkring dette nærmest ler presidenten, skriver TMZ.

- Djevler er de som påstår dette, og det er ikke sant fordi det er ingen slike mennesker i landet, sier han til reporteren, og trekker på skuldrene.

2. Kadyrov says if there are any gay people in Chechnya they should be removed in order to purify the blood of the Chechen people.

Samtalen fortsetter om hvordan det er viktig å holde blodlinjen i landet ren, og presidenten påpeker derfor:

- Om vi finner noen her kan Canada få dem, sier han i intervjuet.

Ramzan Kadyrov gir seg ikke der.

- De er djevler. De er til salgs. De er ikke mennesker, sier han.

David Scott intervjuet presidenten fordi Real Sports var i landet for å dekke MMA i Tsjetsjenia.

3. In an interview with @RealSportsHBO one of Putin's biggest allies says "we will put the world on its knees and screw it from behind."