OFFENSIV: Irakiske soldater fotografert sør for Kirkuk. Den irakiske regjeringshæren har iverksatt en offensiv for å gjenerobre byen tre år etter at kurdiske styrker tok kontroll over området. Kirkuk ligger utenfor området som har status som Iraks selvstyrte kurdiske region, Kurdistan. (AP)

Tusenvis av kurdere flykter fra Kirkuk