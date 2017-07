Tusenvis evakuert fra Tomorrowland i Barcelona

Tusenvis av deltakere på festivalen Tomorrowland i Barcelona er evakuert som følge av en brann på området.

Rundt 20.000 festivalgjester skal ha blitt evakuert etter en scene på elektronikafestivalen Unite With Tomorowland i Barcelona tok fyr, skriver avisen La Vanguardia.

Brannen skal ha oppstått etter et fyrverkerishow på hovedscenen i Parc de Can Zam. Det er foreløpig ikke meldt om skadde.

Nødetatene skal ha kommet raskt til stedet, og området rundt scenen ble evakuert.

Tomorrowland er en kjent elektronikafestival som vanligvis holdes i Belgia. Den ble først avholdt i 2005, og er i dag en av verdens største festivaler.

På sosiale medier deles videoer der man ser scenen i fyr og flamme:

Fire at #Tomorrowland festival near Barcelona; 22,000 evacuated (via @alexprimlopez7) pic.twitter.com/oYjWahCWs1