TV-verter hevder at Trump forsøkte utpressing

ANNONSE

NEW YORK (Nettavisen): Konflikten mellom president Donald Trump og programlederne i «Morning Joe» på MSNBC løftet seg fredag enda et hakk. I skrivende stund er den toppsak i de fleste store amerikanske nettsteder.

Etter at president Donald Trump torsdag gikk til angrep på Mika Brzezinski og Joe Scarborough i to twittermeldinger som vekte avsky både blant republikanere og demokrater, slo programlederduoen fredag tilbake – med full styrke.

Torsdag meldte Trump via Twitter at han «har fått høre at «Morning Joe» snakker negativt om ham», samtidig som han la inn en påstand om at programmet har lave seertall. Han anklaget så «gale Mika» Brzezinski for å ha «lav IQ» og omtalte Joe Scarborough som «psycho».

Deretter hevdet han at de to journalistene maste seg inn på Mar-a-Lago rundt nyttårsaften og skrev at «hun blødde stygt fra en ansiktsløftning».

I heard poorly rated @Morning_Joe speaks badly of me (don't watch anymore). Then how come low I.Q. Crazy Mika, along with Psycho Joe, came.. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 29, 2017

...to Mar-a-Lago 3 nights in a row around New Year's Eve, and insisted on joining me. She was bleeding badly from a face-lift. I said no! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 29, 2017

Det er verdt å minne om at pressesekretær Sean Spicer i Det hvite hus tidligere har fastslått at twittermeldinger fra Donald Trump må regnes som offisielle uttalelser fra USAs president.

Droppet ferie for å svare

I en kronikk i The Washington Post skriver Brzezinski og Scarborough at Trump «ikke er frisk» og at han «har en usunn besettelse av vårt show», noe de underbygger med at Trump under valgkampen kalte Brzezinski «nevrotisk».

PROGRAMLEDERNE Joe Scarborough og Mika Brzezinski.

Så slipper de bomben – det som er årsaken til at konflikten er toppsak overalt her i USA fredag:

«I år advarte høytstående medlemmer av staben i Det hvite hus oss om at National Enquirer planla å publisere en negativ artikkel om oss, med mindre vi tryglet presidenten om å stanse artikkelen. Vi ignorerte deres desperate bønn», skriver duoen.

De to programlederne, som også er sammen privat, skulle egentlig ha startet en ferie fredag, ifølge CNN, men valgte å lede også fredagens «Morning Joe». Det ga dem anledning til å utdype påstanden om at Trump forsøkte å presse dem til å gi ham positiv omtale.

Scarborough navnga ingen, men gjentok påstanden om at «tre mennesker helt i toppen av administrasjonen» i Det hvite hus ringte ham og ba ham om å ringe president Trump for å få National Enquirer til å stanse artikkelen.

- NBC-ledelsen ble informert fortløpende om telefonsamtalene og hvem som ringte, sier Scarborough til RedState.com.

Brzezinskis to døtre skal angivelig også ha fått telefoner fra fremmede i anledning dette oppslaget.

Se hele innslaget her:

Trump svarer fredag

- Vi har det bra. Landet vårt har det ikke, sa Scarborough under fredagens «Morning Joe». Det samme gjentok Brzezinski.

Trump publiserte et tilsvar til fredagens show på Twitter mens det ble sendt.

«Jeg så på «Morning Joe» for første gang på lang tid. Falske nyheter. Han ringte meg for å stanse en National Enquirer-artikkel. Jeg sa nei. Dårlig show!», skrev Trump.

National Enquirer avviser at sladdermagasinet kjenner til denne saken.

CNN opplyser at Trump er «en god venn og alliert» med utgiveren av National Enquirer, David Pecker.

National Enquirer statement pic.twitter.com/o8p1eCqnjh — Hadas Gold (@Hadas_Gold) 30. juni 2017

National Enquirer website right now: pic.twitter.com/KCjIji4u2k — Alex Koppelman (@AlexKoppelman) 30. juni 2017

- Vi har ingen kjennskap til noen diskusjoner mellom Det hvite hus og Joe og Mika i anledning vår artikkel, sier magasinet.