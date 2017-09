Twitter dobler fra 140 til 280 tegn

Men i første omgang kun for noen få.

Tirsdag melder Twitter-selskapet at de skal doble antall tegn man kan bruke i en melding, fra 140 til 280. Det skriver New York Times.

Målet er å se om det vil få folk til å twitre oftere. For Twitters egne undersøkelser tyder på at det er den begrensede mengden plass brukerne har til rådighet, som gjør at folk ikke er mer aktive enn de er.

- Når folk ikke må forkorte tankene sine til 140 tegn, men har mer plass, ser vi at det er flere som twitrer, skriver selskapet.

I sine 11 år har Twitter vært for de som liker det korte formatet, og selskapet ønsker ikke å gjøre endringer som kan støte fra seg eksisterende brukere.

Les også: Trumps #covfefe-tweet gir nettets største komikere en real fest

I fjor ble det mulig å legge til gif’s og bilder i en tweet, uten at det ble regnet som et av de 140 tegnene. Da sa Twitter-sjef Jack Dorsey at 140 tegn var grensen som var kommet for å bli.

Nå endres altså antallet likevel.

- Vi forstår at for mange som har twitret i årevis, kan det være en tilhørighetsfølelse til de 140 tegnene. Men vi har forsøkt dette og ser mulighetene det gir, og liker det, skriver selskapet videre.

Det vises til japansk, kinesisk og koreansk, språk som tillater å uttrykke mer med færre tegn, og som dermed sjeldnere blir stoppet av begrensningen i antall tegn.

Selskapets tall viser at twitter-brukere som skriver på engelsk når 140-tegns grensen i ni prosent av tilfellene, mens de på japansk når den kun 0,4 prosent av gangene.

I føreste omgang er ikke 280 tegn mulig for alle, utvalget skal skje tilfeldig. Det er heller ikke kjent om det på et senere tidspunkt skal åpnes for alle Twitter-brukere verden over.

- Tweets treffer ved kjernen av det man vil informer om eller tenker, og det kommer aldri til å forandres.

Mest sett siste uken