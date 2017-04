Tyrkia-ekspert frykter uro etter folkeavstemning

ANNONSE

– Det er en reell fare for uro av mer folkelig art, sier Parslow, som har en doktorgrad i midtøstenstudier og har spesialisert seg på tyrkisk politikk.

Han tror ikke opposisjonen i Tyrkia vil godta nederlaget, i avstemningen over grunnlovsendringer som fant sted søndag.

Opposisjonen i Tyrkia mener flere former for valgfusk preget søndagens folkeavstemning i landet (se faktaboks under).

– De vil nok prøve resultatet rettslig, men utfallet er gitt, sier Parslow til NTB.

President Recep Tayyip Erdogan og regjeringspartiet AKP får mer makt.

Han viser til at rettssystemet i Tyrkia er alt annet enn politisk uavhengig, og at president Recep Tayyip Erdogan og regjeringspartiet AKP derfor får det som de vil.

– Effekten av å prøve det rettslig, er imidlertid at legitimiteten til folkeavstemningen vil bli trukket i tvil, særlig internasjonalt, sier Parslow.

Den historiske folkeavstemningen har splittet Tyrkia i to. Mens ja-siden håper at endringene kan gi landet mer stabilitet, frykter nei-siden at Tyrkia vil bli et autokratisk enmannsvelde styrt av president Recep Tayyip Erdogan.

Fakta: folkeavstemningen i Tyrkia

* Ja-siden vant en knapp seier da Tyrkia 16. april holdt folkeavstemning om en rekke grunnlovsendringer som ble vedtatt i nasjonalforsamlingen 21. januar. * Med 99 prosent av stemmene talt opp, viser de uoffisielle resultatene fra den tyrkiske valgkommisjonen en oppslutning på 51,41 prosent til ja-siden. Nei-siden fikk 48,59 prosent. * Grunnlovsendringene innebærer blant annet at statsministerposten avskaffes og den utøvende makten plasseres hos presidenten og visepresidenten. Presidenten skal selv utnevne og sparke ministre. * Endringene vil styrke den utøvende makten på bekostning av nasjonalforsamlingen og samtidig gjøre domstolene mindre uavhengige. * Forslaget åpner også for at president Recep Tayyip Erdogan kan gjenvelges for ytterligere to femårsperioder. Dermed kan han bli sittende til 2029. * Europarådet og flere europeiske stater kritiserer den kommende folkeavstemningen og mener at Tyrkia beveger seg i retning av et diktatorisk styre. Kilde: NTB

Ingen overraskelse

At ja-siden gikk seirende ut i folkeavstemningen, kom ikke som noen stor overraskelse, men utfallet ble langt jevnere enn de fleste hadde forventet, sier Parslow.

Grunnlovsendringene det nå åpnes for, er på mange måter endringer på papiret, mener han.

– Erdogan får nå formalisert mye av den makten han i realiteten alt har, sier Parslow.

Enklere for Erdogan

Parslow tror likevel at folkeavstemningen var viktig for Erdogan.

– Med disse endringene omskrives helt grunnleggende spilleregler, og det vil bli langt enklere for Erdogan og AKP å holde opposisjonen i sjakk, sier han.

Grunnlovsendringene trer først i kraft i 2019, men noen endringer kan komme før den tid, tror Parslow.

– Erdogan blir trolig partileder, og man kommer også trolig til å endre det høye rådet som utnevner dommere og påtalejurister. Det kommer til å få følger for ansettelser, sier han.





Langt større makt

Selv om presidentstyre er en velkjent modell, mener Parslow at Tyrkias president vil få langt større makt enn presidenten i land som USA og Frankrike.

– Tyrkias president vil blant annet kunne utnevne regjering, visepresident, dommere i forfatningsdomstolen og høyere statstjenestemenn, uten noen form for kontroll fra nasjonalforsamlingen, sier han.

Parslow er ikke enig med dem som hevder at Erdogan blir urettmessig demonisert av Vesten.

– Til å begynne med ble han sett på som nøkkelen til demokrati i Midtøsten og den muslimske verden, men den internasjonale opinionen har endret seg i takt med at Erdogans atferd har endret seg, sier han.

