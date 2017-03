Tyrkia pågrep over 2.000 terrormistenkte i forrige uke

ANNONSE

999 av dem er mistenkt for å ha koblinger til Kurdistans arbeiderparti (PKK), som regnes som en terrororganisasjon både av Tyrkia, EU og USA.

966 andre ble brakt inn fordi de angivelig har bånd til den islamske predikanten Fethullah Gülen, som lever i eksil i USA, og som Tyrkias president anklager for å stå bak kuppforsøket i fjor sommer.

I tillegg ble 70 personer pågrepet for IS-tilknytning, mens 28 andre er mistenkt for å tilhøre forbudte venstreorienterte grupper. Innenriksdepartementet har stemplet dem som "terrorister".

Pågripelsene fortsatte mandag da flere titall ble pågrepet.

Tyrkiske myndigheter opplyste nylig at over 43.000 personer er varetektsfengslet for å ha forbindelser til Gülen-bevegelsen, mens 12.000 er fengslet for bånd til PKK.